Shirur Crime : तळेगाव ढमढेरे येथे शेतकऱ्यांच्या कंपनीवर चोरांनी मारला डल्ला, ३३ हजार रोख व दस्तऐवज लंपास!

Rural Theft : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या "ऍग्रो प्रोडूसर" या कंपनीचा रात्रीच्यावेळी पत्रा उचकटून अज्ञात चोरांनी रोख रकमेसह इतर महत्त्वाची कागदपत्रे लंपास केली आहेत. याबाबत कंपनीचे संचालक गोपाळ भुजबळ यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे.
तळेगाव ढमढेरे : कासारी बाह्यवळण रस्त्यालगत शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली ऍग्रो प्रोडूसर ही मका पिकाची देवाण-घेवाण करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या पाठीमागील बाजूचा पत्रा उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. मुख्य विभागातील कार्यालयाचा दरवाजा उचकटून कपाटातील ३३ हजार रुपये रोख रकमेसह १० हजार रुपये किमतीचा एलईडी असे एकूण ४३ हजार रकमेचा माल व धनादशाचे पुस्तक चोरांनी लंपास केले असून, चोरीची घटना संपूर्ण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.

