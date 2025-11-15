Shirur Crime : तळेगाव ढमढेरे येथे शेतकऱ्यांच्या कंपनीवर चोरांनी मारला डल्ला, ३३ हजार रोख व दस्तऐवज लंपास!

तळेगाव ढमढेरे : कासारी बाह्यवळण रस्त्यालगत शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेली ऍग्रो प्रोडूसर ही मका पिकाची देवाण-घेवाण करणारी कंपनी आहे. या कंपनीच्या पाठीमागील बाजूचा पत्रा उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. मुख्य विभागातील कार्यालयाचा दरवाजा उचकटून कपाटातील ३३ हजार रुपये रोख रकमेसह १० हजार रुपये किमतीचा एलईडी असे एकूण ४३ हजार रकमेचा माल व धनादशाचे पुस्तक चोरांनी लंपास केले असून, चोरीची घटना संपूर्ण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. .रत्नागिरीतील एकाची\n९३ हजारांची फसवणूक.सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दोन चोरांनी चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. कंपनीचे संचालक जब्बार इनामदार हे बुधवारी (ता.१२) नेहमीप्रमाणे कंपनीचे दरवाजे बंद करून घरी गेले. गुरुवारी कंपनीला सुट्टी असल्यामुळे सर्व कामकाज बंद होते. शुक्रवारी पुन्हा सकाळी कंपनी उघडून पाहिले असता कार्यालयाचा दरवाजा व पाठीमागे पत्रा उचकटलेला दिसला. कपाटातील रोख रक्कम, एलईडी टीव्ही व धनादेशाचे पुस्तक चोरांनी लंपास केल्याचे तसेच महत्त्वाची कागदपत्रे विस्कटल्याचे निदर्शनास आले. चोरीचा सर्व प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. तक्रारीनुसार पोलीस हवालदार किशोर तेलंग यांनी अज्ञात चोरांवर चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. सीसीटीव्हीतील फुटेजनुसार संबंधित चोरांचा शोध घेऊन त्वरित कारवाई करावी अशी मागणी कंपनीच्या संचालकांनी पोलिसांकडे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.