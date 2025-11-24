Eco Friendly Wedding : तळेगाव ढमढेरे येथे डी.जे, फटाके, भाषणबाजीविना; वेळेवर पार पडलेले आदर्श शुभविवाह समारंभाचे कौतुक!

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील बाह्यवळण रस्त्यालगत असलेल्या एका मंगल कार्यालयात कोणताही डामडौल न करता रविवारी शुभविवाह पार पडला. कोंढापुरी (ता. शिरूर) येथील राष्ट्रपती पारितोषिक विजेते व अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे संघटक धनंजय गायकवाड यांची उच्चशिक्षित कन्या निशिगंधा आणि फलटण तालुक्यातील लक्ष्मण तावरे यांचे चिरंजीव ऋषिकेश यांचा शुभविवाह अत्यंत साध्या पद्धतीने वेळेवर संपन्न झाला. लग्न सोहळ्यात कर्कश आवाज करणारा डी.जे व त्याबरोबर नाचणारी तरुणाई नव्हती. विविध क्षेत्रातील उपस्थित असलेल्या मान्यवरांची सूत्रसंचालकांनी नावे घेतली नाहीत..विवाहापूर्वी व्यासपीठावर कोणाचेही आशीर्वादपर मनोगत व्यक्त झाले नाही. कोणाचा सत्कार समारंभ नाही. विवाह परिसरात अफाट पैसा खर्च केलेला डामडौल दिसला नाही. लग्न मुहूर्ताची वेळ सायंकाळी ६.३३ वाजताची होती. वेळेच्या अगोदर मुलीचे वडील धनंजय गायकवाड यांनी "मी चळवळीत घडलो असल्याने डी.जेचा कर्कश आवाज काढून कोणाचे कान बधिर करायचे नाहीत, मान्यवरांची नावे घेणे व मनोगतामुळे वेळेचा अपव्य करायचा नाही. फटाके फोडून प्रदूषण करायचे नाही. कारण लग्नाला आलेला प्रत्येक जण प्रतिष्ठित व मनाने श्रीमंत असतो. कर्कश आवाज भाषणबाजी व डामडौल या सर्वांमुळे वेळेत लग्न न लागणे हे कोणालाच आवडत नाही... सर्वांची माफी मागून भटजींना वेळेच्या शुभ मुहूर्तावर मंगलाष्टका म्हणायची परवानगी देतो. मात्र लग्न लागल्यानंतर सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घ्यावा असे सांगून भटजींना मंगलाष्टका सुरू करण्याची विनंती केली. यावेळी मुलाचे वडील लक्ष्मण तावरे यांनी सर्वांचे आभार मानले..Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.लग्न लागल्यानंतर एकही फटाका किंवा मोठ्या आवाजाच्या तोफा धडाडल्या नाहीत.दरम्यान, हा शुभविवाह शिरूर तालुक्यातील सर्वांनाच नवीन होता. कारण अलीकडील काळात तालुक्यातील बहुतांश सर्वच शुभविवाहमध्ये डी.जेचा कर्कश आवाज, लांबलचक मान्यवरांची नावे व पदासह सूत्रसंचालक आपली किमया दाखवतात. डी.जे च्या समोर वेडीवाकडी नाचणारी तरुणाई, भाषणबाजी, सत्कार समारंभ यामुळे अर्धा तास ते दोन तासापर्यंत शुभविवाहचा मुहूर्त टळून जातो. या सर्वांमुळे वेळेचा अपव्यय होतो असे सर्रास लग्न समारंभामध्ये दिसून येते. वेळेला लग्न लागले नाही तर वेळेत येणाऱ्यांचे हाल मात्र होतात. शुभविवाहातील बदलाचे अनुकरण कोणी करावे असा आग्रह श्री गायकवाड यांचा नव्हता. परंतु समाजामध्ये विवाह सोहळ्यात बदल केले तर समाजाची मानसिकता ही बदलू शकते अशी चर्चा मात्र लग्न झाल्यानंतर मान्यवर व वऱ्हाडी मंडळी मध्ये होती..दरम्यान, या शुभविवाहाचे व धनंजय गायकवाड यांनी घेतलेल्या धाडसी निर्णयाचे माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे, श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत व इतर मान्यवरांनी विशेष कौतुक केले असून लग्नसमारंभात डी.जेचा कर्कश आवाज, फटाक्यांची आतषबाजी, भाषणबाजी व वेळेचा अपव्यय आदी गोष्टींना फाटा देऊन सुधारणा करणे गरजेचे आहे. परंतु असे शुभविवाह समाजातील कोणाला पचनी पडतील हे सांगता येत नाही. धनंजय गायकवाड यांच्या लग्न सोहळ्याचे अनुकरण समाजामध्ये होणे गरजेचे आहे असे मात्र सर्वांचेच मत होते. वेळेत लग्न लागल्याने वऱ्हाडी मंडळी खुश होती, तर लग्न लागल्यानंतर उशिरा येणाऱ्यांची मात्र पंचायत झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.