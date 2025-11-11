Zilla Parishad Elections : तळेगाव ढमढेरे गावातून एकच उमेदवार देण्यासाठी बैठक संपन्न!

तळेगाव ढमढेरे : रांजणगाव सांडस (ता.शिरूर) जिल्हा परिषद गटासाठी तळेगाव ढमढेरे गावातून एकच सर्वसाधारण महिला उमेदवार आणि तळेगाव ढमढेरे पंचायत समिती गणातून एकच महिला उमेदवार व रांजणगाव सांडस पंचायत समिती गणातून विविध गावातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन एकच उमेदवार देणार असल्याचे आज मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी एक मुखाने निर्णय घेतला आहे. .यासंदर्भात ग्रामस्थांनी नियुक्त केलेली निवड समिती तीनही उमेदवार ठरवणार आहे. तळेगाव ढमढेरे गाव लोकसंख्येने मोठे असून सुमारे १५ हजार मतदान एकट्या गावातून आहे. अनेक वर्षांपासून गावाला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य नाही. एकच उमेदवार गावातून देण्यासाठी आतापर्यंत चार बैठका ग्रामस्थांनी घेतल्या आहेत. आजच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेसाठी व पंचायत समितीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांची ग्रामस्थांनी चाचपणी केली. इच्छुकातून निवड समिती जो उमेदवार देईल त्याच्या पाठीमागे सर्वांनी उभे राहून विजयी करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आजच्या बैठकीत एक मुखाने ठरले आहे..-उमेदवारांची पसंती विजयाच्या शक्यतेकडे.तळेगाव ढमढेरे गावामध्ये विविध राजकीय पक्षांचे तालुकाप्रमुख व इतर पदाधिकारी असल्याने आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांची काय रणनीती ठरते.... त्यातच तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी "एकच उमेदवार" असा नारा दिल्याने या गटाकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. दरम्यान, तळेगाव ढमढेरे जिल्हा परिषद गट व दोन पंचायत समिती गणामध्ये विविध राजकीय पक्षातून उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक सरसावले असून, उमेदवारी मिळवण्यासाठी सर्व इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे प्रबळ इच्छा व्यक्त केली आहे..तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांच्या एकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले असून गटातील इतर गावातील इच्छुक तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांच्या एकीकडे टक लावून बसले आहेत. तळेगाव ढमढेरे येथील एकच उमेदवार देण्याची बैठक संपल्यानंतर येथील महात्मा जोतिराव फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास ग्रामस्थांतर्फे पुष्पहार अर्पण करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.