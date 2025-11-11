पुणे

Zilla Parishad Elections : तळेगाव ढमढेरे गावातून एकच उमेदवार देण्यासाठी बैठक संपन्न!

Local Elections : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी महिला उमेदवारासाठी एकमत दाखवले; महात्मा फुले पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करत एकजुटीचे प्रतीक सादर केले.
Talegaon Dhamdhere Village Decides Single Candidate for Zilla Parishad

नागनाथ शिंगाडे
तळेगाव ढमढेरे : रांजणगाव सांडस (ता.शिरूर) जिल्हा परिषद गटासाठी तळेगाव ढमढेरे गावातून एकच सर्वसाधारण महिला उमेदवार आणि तळेगाव ढमढेरे पंचायत समिती गणातून एकच महिला उमेदवार व रांजणगाव सांडस पंचायत समिती गणातून विविध गावातील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन एकच उमेदवार देणार असल्याचे आज मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तळेगाव ढमढेरे ग्रामस्थांनी एक मुखाने निर्णय घेतला आहे.

