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Success Story: तळेगावच्या मुलीची देशभरात चर्चा! 'मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया' किताबावर नाव; जिद्द, मेहनत अन् स्वप्नांची कमाल

Shraddha Karhekar Creates National Success: तळेगाव ढमढेरेतील उच्चशिक्षित कलाकार श्रद्धा कऱ्हेकर ‘मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया’ किताब जिंकत थेट ‘मिस युनिव्हर्स’ स्पर्धेसाठी निवड; जिद्द, मेहनत आणि कुटुंबाच्या पाठबळावर स्वप्नांना उंच भरारी
Talegaon Talent Shraddha Karhekar Creates History Wins Miss Gorgeous Face of India Heads to Miss Universe Video

Talegaon Talent Shraddha Karhekar Creates History Wins Miss Gorgeous Face of India Heads to Miss Universe Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नागनाथ शिंगाडे

तळेगाव ढमढेरे : एन. जी. फिल्म प्रोडक्शनतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील श्रद्धा राजेंद्र कऱ्हेकर या उच्चशिक्षित कलाकार मुलीने मुंबई येथे झालेल्या "मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया" या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून विजेती ठरली आहे. एन. जी. फिल्म प्रोडक्शनचे संचालक नितीश गायकवाड यांनी ही स्पर्धा आयोजित केली होती.

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