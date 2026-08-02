Success Story: तळेगावच्या मुलीची देशभरात चर्चा! 'मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया' किताबावर नाव; जिद्द, मेहनत अन् स्वप्नांची कमाल

-नागनाथ शिंगाडेतळेगाव ढमढेरे : एन. जी. फिल्म प्रोडक्शनतर्फे आयोजित केलेल्या स्पर्धेत तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील श्रद्धा राजेंद्र कऱ्हेकर या उच्चशिक्षित कलाकार मुलीने मुंबई येथे झालेल्या "मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया" या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवून विजेती ठरली आहे. एन. जी. फिल्म प्रोडक्शनचे संचालक नितीश गायकवाड यांनी ही स्पर्धा आयोजित केली होती. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...या स्पर्धेसाठी १८ ते ४० वयोगटातील सुमारे ५० स्पर्धक महिलांनी सहभाग घेतला होता. ऑगस्ट महिन्यात बंगळुरू (बंगलोर) येथे होणाऱ्या "मिस युनिव्हर्स" स्पर्धेसाठी श्रद्धाची निवड झाली आहे. रश्मी पाटील, संतोष हुलावळे, रमेश कऱ्हेकर, पूजा वाघ, स्नेहल जाधव आदींनी स्पर्धेसाठी श्रद्धाला मार्गदर्शन केले आहे. नाभिक समाजाची उच्चशिक्षित कलाकार श्रद्धा राजेंद्र कऱ्हेकर ही "मिस गॉर्जियस फेस ऑफ इंडिया" या स्पर्धेची मानकरी ठरल्याने तिचे अनेक मान्यवरांनी कौतुक व अभिनंदन केले आहे..श्रद्धाचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पर्यंत शिक्षण स्वातंत्र्यसैनिक रायकुमार गुजर प्रशालेत झाले असून, येथील साहेबराव शंकरराव ढमढेरे महाविद्यालयात वाणिज्य शाखेची पदवी संपादन केली आहे. बारावीच्या वर्गात असतानाच श्रद्धाने विविध प्रकारच्या ऑडिशन दिल्या आहेत. तसेच "अर्धम" नाटक व एकांकिकेत तिने कलाकार म्हणून उत्कृष्ट भूमिका बजावली आहे. तसेच सन २०२३ मध्ये झालेल्या "मिस महाराष्ट्र" स्पर्धेत ती विजेती ठरली होती..दरम्यान, कलाक्षेत्रात करिअर करण्याची श्रद्धाची लहानपणापासून इच्छा होती. त्यासाठी प्रचंड महत्वकांक्षा मनात बाळगून कष्ट व प्रयत्न केले. तसेच हार- जीत व अपयश आले तरी खचून न जाता दोन-तीन वर्षात या स्पर्धेत अखेर यश मिळाले. या यशामध्ये आई-वडील, मार्गदर्शक व परिवाराचा खूप मोठा आधार मिळाला असल्याचे तिने सांगितले..Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान.बारावीमध्ये शिकत असताना तिने ॲक्टींगचे क्लास लावले होते. त्यानंतर ऑडिशन चालू झाले आणि त्यातूनच नाटक व एकांकिकेत काम करण्याची संधी मिळाली. आगामी काळात नोकरीच्या मागे न लागता कलाक्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे श्रद्धाने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.