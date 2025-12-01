Talegaon Election : तळेगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी ५०० हून अधिक पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त!

तळेगाव स्टेशन : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तळेगाव दाभाडे शहरातील १४ मतदान केंद्रे आणि नगररिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसह इतर महत्वाच्या ठिकाणी तब्बल पाचशे पोलिसांचा तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यातर्फे दंगल नियंत्रण पथक,राज्य राखीव दल,गृहरक्षक दलासह २ दिवस पथसंचलन करण्यात आले. तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासह आणि 3 प्रभागातील ४ जागांसाठी मंगळवारी (ता.०२) डिसेंबरला सकाळी साडेसात ते साडेपाच दरम्यान मतदान होत आहे.नगरध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होत आहे. .तर नगरसेवक पदासाठी प्रभाग ३ अ मधून २ उमेदवार ,प्रभाग ३ ब मधून २ उमेदवार ,प्रभाग ५ अ मधून २ उमेदवार आणि प्रभाग १० अ मधून ४ उमेदवार रिंगणात आहेत.एकूण १४ प्रभागनिहाय मतदान केंद्रांपैकी इंद्रायणी महाविद्यालय,आदर्श विद्या मंदिर आणि थोर समाजसेवक नथुभाऊ भेगडे शाळा या तीन केंद्रांवर नगरसेवकपदासह नगराध्यक्ष पदासाठी एकत्रित मतदान होत असलयाने सदर तीन संवेदनशील केंद्रांवर अधिक पोलीस कुमक ठेऊन बंदोबस्त तैनात केलेला दिसत आहे.मतदान यंत्र वाटप आणि मतदानपूर्व सोपस्कारांसाठी सोमवारी दिवसभर गर्दी असल्याने नगररिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीभोवती बंदोबस्तामुळे इमारतीस पोलीस छावणीचे स्वरुप आलेले पाहायला मिळाले.१ पोलीस उपायुक्त,२ सहायक पोलीस आयुक्त,६ पोलीस निरीक्षक,२० सहायक/उप-निरीक्षक,३२८ पोलीस अंमलदार, गृहरक्षक दलाचे ८४ जवान,२२ जणांचे दंगल नियंत्रण पथक आणि प्रत्येकी १४ जणांच्या २ राज्य राखीव दलाच्या तुकड्यांचा तळेगाव नगरपरिषद निवडणुकीच्या पोलीस बंदोबस्तात समावेश आहे..Dhule Municipal Election : धुळे नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक पार पाडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.तळेगाव दाभाडे पोलिसांचे मोठ्या फौजफाट्यासह पथसंचलनतळेगाव दाभाडे नगरपरिषद निवडणूकीसाठी मंगळवारी (ता.०२) मतदान आणि बुधवारी (ता.०३) मतमोजणी होणार असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेच्या अनुषंगाने तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्यातर्फे मोठ्या फौजफाट्यासह शनिवारी (ता.२९) आणि सोमवारी (ता.०१) शहरातील मुख्य मार्गांवर पथसंचलन करण्यात आले.नगरपरिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीपासून सोमवारी (ता.०१) सकाळी साडे अकराला पथसंचालनास सुरुवात झाली.जिजामाता चौक ते डोळसनाथ महाराज मंदिर ते गणपती चौक ते बाजारपेठ ते मारुती मंदिर चौक ते कडोलकर कॉलनी ते खांडगे पेट्रोल पंप मार्गे पुन्हा नगरपरिषद इमारतीपर्यंत पथसंचलन करण्यात आले..पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तलयाचे परिमंडळ २चे पोलीस उपायुक्त विशाल गायकवाड,देहूरोड विभागाचे सहा.पोलीस आयुक्त बाळासाहेब कोपनर,तळेगाव दाभाडे पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कन्हैया थोरात,पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) प्रवीण कांबळे, देहूरोडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विक्रम बनसोडे,निरीक्षक वाकडचे वरिष्ठ पोलीस शत्रुघ्न माळी आणि बावधनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विभुते यांच्यासह १४ पोलीस उपनिरीक्षक,२५० पोलीस अंमलदार, गृहरक्षक दलाचे ५० जवान,दंगल नियंत्रण पथक आणि राज्य राखीव दलाच्या तुकडीने पथसंचलनात सहभाग नोंदविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.