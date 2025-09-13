पुणे

Talegaon News : पैसा फंड काच कारखान्याच्या जागाविक्रीस फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानचा तीव्र विरोध

Historical Land Dispute : लोकमान्य टिळक यांनी उभारलेली ऐतिहासिक वास्तू आणि जमीन विक्रीला काढण्याचा प्रयत्न होत असल्याने नागरिकांत संताप; संस्थेच्या भूमिकेला विरोध वाढतोय.
तळेगाव स्टेशन : लोकमान्य टिळकांनी उभारणी केलेल्या पैसा फंड काच कारखान्याच्या वास्तूची जमीन विक्री करण्याची परवानगी औद्योगिक निधी विश्वस्त संस्थेच्या विश्वस्तांना देऊ नये. अशी मागणी फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठानने जिल्हाधिकारी कार्यालयाद्वारे मुख्यमंत्री आणि सह धर्मदाय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

talegaon
Prakash Ambedkar statement
Lokmanya Tilak Ganesh festival
Talegaon land sale controversy

