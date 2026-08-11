Talegaon-Shikrapur Highway: तळेगाव-शिक्रापूर महामार्गावर कोंडी! शेळी-मेंढी बाजारामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा पार्किंग; दुभाजक नसल्याने वाहनचालक त्रस्त

तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उपबाजाराच्या प्रवेशद्वाराजवळ तळेगाव ढमढेरे-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गालगत सोमवारी (ता. १०) शेळी-मेंढी बाजारामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची पार्किंग करण्यात आली होती. रस्त्याच्या कडेला प्रचंड गर्दी होऊन वाहतूक कोंडी झाली होती..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दर सोमवारी येथील बाजार समिती आवारात शेळ्या-मेंढ्यांचा मोठा बाजार भरतो. बाजार समिती प्रवेशद्वारासमोर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू आहे. येथील महामार्गावर प्रवेशद्वारासमोर दुभाजक नसल्यामुळे पुढे गुजर प्रशालेकडून वळसा घालून पुन्हा बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारात वाहन चालकांना यावे लागत असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच दोन्ही बाजूंच्या दुकानासमोर वाहनांच्या पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने वाहनांची पार्किंग केली जात आहे, त्यामुळे दोन्ही बाजूने वाहनांची गर्दी होऊन वाहतूक कोंडी होते..बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर नवीन तयार केलेला दुभाजक तोडून तेथे वाहने येण्यासाठी व जाण्यासाठी मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. बाजार समितीत वजन काटा व अडतदार, व्यापारी असल्यामुळे अन्नधान्याची देवाण-घेवाण तसेच वाहनांची मोठ्या प्रमाणात आवक जावक होत असते. .तसेच येथील बाजार समितीच्या आवारात विविध गावच्या सहकारी सोसायट्यांची कार्यालये आहेत. त्यामुळे नागरिकांची सतत वर्दळ बाजार समितीच्या आवारात असते. येथील बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने रस्त्याच्या मध्यभागी दुभाजक ठेवावा, त्यामुळे वाहतूक कोंडीला आळा बसेल, अशी मागणी वाहनचालक व प्रवाशांनीही केली आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.तळेगाव ढमढेरे-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सध्या प्रगतिपथावर आहे. रस्ते वाहतूक नियमानुसार रस्त्याच्या मध्यभागी दुभाजक ठेवण्यात आले आहेत. बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर दुभाजक ठेवता येणार नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मागणीनुसार म्हणजेच ग्रामपंचायत व बाजार समिती यांनी जिल्हाधिकारी व राष्ट्रीय रस्ते महामार्ग यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्यास बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारासमोर वाहनांसाठी दुभाजक ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या आदेशानुसार प्रयत्न केले जातील.- ऋषिकेश हजारे, शाखा अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, उपविभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.