पुणे

Talegaon-Shikrapur Highway: तळेगाव-शिक्रापूर महामार्गावर कोंडी! शेळी-मेंढी बाजारामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा पार्किंग; दुभाजक नसल्याने वाहनचालक त्रस्त

Talegaon Shikrapur Highway Hit by Sheep Goat Market Traffic: शेळी-मेंढी बाजारामुळे महामार्गालगत अनियंत्रित पार्किंग; दुभाजकाअभावी तळेगाव-शिक्रापूर मार्गावर वाहनचालकांची मोठी कोंडी
Talegaon Shikrapur Highway Traffic Disrupted by Sheep Goat Market Roadside Parking Creates Major Congestion

Talegaon Shikrapur Highway Traffic Disrupted by Sheep Goat Market Roadside Parking Creates Major Congestion

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सकाळ वृत्तसेवा
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तळेगाव ढमढेरे : तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) येथील शिरूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या महात्मा फुले उपबाजाराच्या प्रवेशद्वाराजवळ तळेगाव ढमढेरे-शिक्रापूर या राष्ट्रीय महामार्गालगत सोमवारी (ता. १०) शेळी-मेंढी बाजारामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची पार्किंग करण्यात आली होती. रस्त्याच्या कडेला प्रचंड गर्दी होऊन वाहतूक कोंडी झाली होती.

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