Pune News : टोल न भरल्याने शिवनेरीतील प्रवासी तासभर अडकले; अखेर वर्गणी करून टोल भरला!

Shivneri Bus Fastag Issue : फास्टटॅगमध्ये रक्कम नसल्याने तळेगाव टोलनाक्यावर शिवनेरी बस थांबवण्यात आल्याने प्रवाशांना वेळ व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अखेर प्रवाशांनी वर्गणी करून टोल भरल्यानंतर बस पुढे रवाना झाली.
Passengers of a Shivneri bus faced inconvenience at the Talegaon toll plaza after the Fastag balance issue

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘फास्टटॅग’मध्ये रक्कम नसल्याने तळेगाव टोलनाक्यावर शिवनेरी बस थांबवून ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी घडला. एका गर्भवती महिलेसह सर्व प्रवाशांना सुमारे तासभर मानसिक त्रास सहन करावा लागला. अखेर प्रवाशांवर वर्गणी करून टोल भरण्याची वेळ आली, त्यानंतरच बस पुण्याच्या दिशेने रवाना झाली.

