Shiv Shambhu Statue : तळेगाव दाभाडे येथे शिवशंभू स्मारकाचे स्वप्न साकार; स्वामी गोविंद देव गिरी महाराजांच्या हस्ते अनावरण

Govind Dev Giri Maharaj : तळेगाव स्टेशन येथे दीड दशकानंतर साकार झालेल्या श्री शिवशंभू तीर्थ स्मारकातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या १४ फूट उंचीच्या भव्य समूहशिल्पाचे अनावरण स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते झाले.
तळेगाव स्टेशन : तळेगावकरांनी पाहिलेले श्री शिव शंभू स्मारकाचे स्वप्न दिड दशकांनंतर अखेर साकार झाले.तळेगाव दाभाडे शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या श्री शिवशंभू तिर्थ स्मारकातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या १४ फुट उंचीच्या भव्य समुहशिल्पाचे अनावरण सोमवारी (ता.२०) श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष श्री स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले.

