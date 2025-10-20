Shiv Shambhu Statue : तळेगाव दाभाडे येथे शिवशंभू स्मारकाचे स्वप्न साकार; स्वामी गोविंद देव गिरी महाराजांच्या हस्ते अनावरण

तळेगाव स्टेशन : तळेगावकरांनी पाहिलेले श्री शिव शंभू स्मारकाचे स्वप्न दिड दशकांनंतर अखेर साकार झाले.तळेगाव दाभाडे शहराच्या वैभवात भर घालणाऱ्या श्री शिवशंभू तिर्थ स्मारकातील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या १४ फुट उंचीच्या भव्य समुहशिल्पाचे अनावरण सोमवारी (ता.२०) श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासाचे कोषाध्यक्ष श्री स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते करण्यात आले. .समूहशिल्पाच्या चौथऱ्यावर फुलांच्या तोरणांची आकर्षक सजावट आणि नेत्रदीपक रोषणाई करण्यात आली होती.पारंपारिक ढोल ताशा,तुताऱ्यांनी लोहगड विसापूर विकास मंचच्या वतीने किल्ले लोहगडावरुन काढण्यात आलेल्या शिवज्योतीसह स्मारकास मानवंदना देण्यात आली.श्री स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांच्या हस्ते मंत्रोपचारांच्या गजरात समुसहशिल्पास सात नद्यांच्या जलाभिषेक करण्यात आला.मंत्रपुष्पांजली अर्पण करुन वंदन करण्यात आले.मावळ पंचक्रोशीतील गडकोटांवरून आणलेल्या मशाली तसेच देशभरातील १०० ऐतिहासिक महादुर्गावरुन आणलेले पवित्र जलकुंभ आणि मृदा येथील स्मारकाच्या भूमीत विलीन करण्यात आले.हर हर महादेव,छत्रपती शिवाजी महाराज की जय,छत्रपती संभाजी महाराज की जय,जय भवानी,जय शिवरायच्या घोषणांनी परिसर दुमुदूमून गेला होता..अनावरण झाल्यानंतर समूहशिल्पावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली.भगवे झेंडे,भगवे फेटे परिधान केलेल्या शिवशंभू प्रेमींमुळे वातावरण भागवेमय झाले होते.मावळचे आमदार सुनील शेळके,माजी मंत्री संजय भेगडे,सत्येंद्रराजे दाभाडे,सत्यशीलराजे दाभाडे,श्री शिव शंभू स्मारक समितीचे अध्यक्ष संतोष भेगडे पाटील,मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक,माजी नगराध्यक्ष अँड रवींद्रनाथ दाभाडे,संतोष दाभाडे,संजय बावीसकर,विजय काळोखे,रविंद्र भेगडे,युवराज काकडे आदींसह समितीचे सदस्य आणि शिवशंभू प्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..छत्रपती शिवाजी महाराज हे सम्राटांमधले संत : स्वामी गोविंद देव गिरी महाराजअनावरणानंतर बोलताना श्री स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज म्हणाले कि,पूजा करण्याकरिता मंदिर शिल्लक आहे कारण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज होते.संघर्ष करण्याची प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत.अख्खा देश बुडत चाललेला होता,किंबहुना धर्म बुडालेला होता.सगळीकडून केवळ अत्याचाराच्या आरोळ्या ऐकू येत होत्या.मंदिर उध्वस्त होत होती.सगळीकडे अंधार पसरलेला होता.अशा या भीषण अंधारात भारतीय राष्ट्राची ज्योत प्रज्वलित झाली ती छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजांमुळेच.भगवान श्रीराम हि हिंदू धर्माची पहिली आवृत्ती तर छत्रपती शिवाजी महाराज हि दुसरी आवृत्ती होती.छत्रपती शिवाजी महाराज्यांची पावनगाथा ही धार्मिक व्यासपीठावरती गेली पाहिजे यासाठी मी गेली पंचवीस वर्ष लढतोय.छत्रपतींमधले विभूतीमहत्व त्यांच्यामधला दैवी अंश हा सगळ्या लोकांच्या अंत:करणात निर्माण करणे हि आजची आवश्यकता आहे.माझ्या डोक्यात एक वारी घेऊन मी हिंड्तोय संपूर्ण देशामध्ये शिवचैतन्याची जागृती करणं हा देशातल्या सगळ्या समस्यांना उभा आहे हे लक्षात घ्या.हे सर्वात पहिल्यांदा महाराष्ट्रात घडले पाहिजे.पुण्यात आणि बारा मावळात घडलं पाहिजे..शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा शेवटचं सत्कार माझ्या हस्ते झाला होता.त्यांचे वाङ्मय वाचत मी मोठा झालो.त्यांचे आणि पुढील अनेक पिढ्यांचे हे भव्यदिव्य शिवशंभू स्मारकाचे स्वप्न पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी तळेगाव दाभाडे करांच्या शिवश्रद्धेला अभिवादन करण्याकरिता मी इथे आलो आहे.प्रत्येक पुरुषाला वाटलं पाहिजे कि मी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंश आणि त्यांचा भक्त म्हणून मोठं व्हावं.माझ्या माता भगिनींना वाटलं पाहिजे आपली कूस उजविण्याकरिता छत्रपतींसारख्या बालकाला जन्म द्यावा.छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ राजे नव्हते तर ते राजर्षी होते.महाराष्ट्राच्या या भूमीं अशा दोन महापुरुषांना जमीन दिला तात्यांची तुलना जगात कुणाशीही करता येत नाही..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.ते म्हणजे संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि छत्रपती शिवाजी महाराज होत.ज्ञानेश्वर महाराज संताचे सम्राट होते आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे सम्राटांच्यामधले संत होते.या दोन महापुरुषांच्या प्रेरणा घेऊन आपण चालत राहिलो तर आपण आपली कर्तव्य पार पाडू शकू.आपल्या कर्त्यव्याचा बोध होणे आवश्यक आहे.प्रत्येकाला झाला पाहिजे.आज आपला देश अनेक बाजुंनी संकटात सापडवण्याकरिता जंग जंग पछाडले जात आहे.अनेक विदेशी शक्ती त्याकरिता काम करीत आहेत.या सर्वांना तोंड देण्याचे काम छत्रपतींच्या प्रेरणेतुन निघालेले मावळेच करु शकतात. या संकट देशाला वाचवायचं असेल तर महाराष्ट्राला वाचवली पाहिजे त्यासाठी प्रत्येकाच्या अंत:करणात छत्रपती शिवाजी महाराज जागृत ठेवायला हवेत असे आवाहन स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज यांनी केले..तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांनी स्वागत केले.श्री शिव शंभू स्मारक समितीचे अध्यक्ष संतोष भेगडे पाटील यांनी प्रास्तविक केले.समूह शिल्पाचे शिल्पकार दीपक थोपटे,ग्रीन लॅन्ड डेव्हलपर्सचे राजीव राजकोंडवार यांचे विशेष आभार समितीतर्फे मानण्यात आले.श्रीकांत मेढी यांनी सूत्रसंचालन केले.सुरेश दाभाडे यांनी आभारप्रदर्शन केले.श्री शिव शंभू स्मारक समितीचे सदस्य विनीत भेगडे,प्रसाद कुऱ्हे,गणेश निसळ आदींसह समितीचे सदस्य आणि तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 