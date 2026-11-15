Pune News: तळजाई टेकडी फोडून बांधकामे सुरूच; अनधिकृत नळजोडीतून पाण्याची उधळपट्टी, कारवाईची मागणी

पुणे : सिंहगड रस्त्याच्या बाजूने तळजाई टेकडी बेकायदेशीरपणे फोडून तेथे अवैध बांधकामे केली जात आहेत. अनधिकृत नळजोड घेऊन हे पाणी बांधकामासाठी वापरले जात आहे. महापालिकेचे अधिकारी या कृत्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत असून, याकडे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...यासंदर्भात स्थानिक नागरिक रोहित कुलकर्णी यांनी निवेदन पाठवून कारवाईची मागणी केली आहे. तळजाई टेकडीच्या बाजूने अथर्वनगर येथे टेकडीफोड सुरू असताना महापालिकेच्या पथकाने २२ ऑक्टोबर रोजी निव्वळ दिखाऊ कारवाई केली. .कारवाईपूर्वीच यंत्रसामग्री तेथून हटवण्यात आली होती. यात अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे. या परिसरात मुरुम आणि गौण खनिजाची चोरी करून लाखो रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान केले जात आहे..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...\rबांधकामांसाठी अवैध नळजोड घेऊन पिण्याच्या पाण्याचा प्रचंड गैरवापर होत आहे. यामुळे भविष्यात या भागात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली असून, या प्रकरणात तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.