पुणे

Pune News: तळजाई टेकडी फोडून बांधकामे सुरूच; अनधिकृत नळजोडीतून पाण्याची उधळपट्टी, कारवाईची मागणी

Pune Taljai Hill Faces Alleged Illegal Construction and Hill Cutting: तळजाई टेकडीवरील बांधकामांमुळे पर्यावरण आणि पाणी वापराचा प्रश्न ऐरणीवर
Pune Taljai Hill Illegal Construction Raises Concerns Over Hill Cutting Water Wastage and Lack of Municipal Action

Pune Taljai Hill Illegal Construction Raises Concerns Over Hill Cutting Water Wastage and Lack of Municipal Action

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सिंहगड रस्त्याच्या बाजूने तळजाई टेकडी बेकायदेशीरपणे फोडून तेथे अवैध बांधकामे केली जात आहेत. अनधिकृत नळजोड घेऊन हे पाणी बांधकामासाठी वापरले जात आहे. महापालिकेचे अधिकारी या कृत्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत असून, याकडे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी लक्ष देऊन कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

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