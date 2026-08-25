Tribal Students Protest : चर्चा फिस्कटल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा; नव्याने दोन अत्यवस्थ विद्यार्थी रुग्णालयात दाखल

मांजरी - आदिवासी विद्यार्थी समन्वय समिती व आदिवासी विकास मंत्री यांच्यातील कालची (ता.२४) चर्चा फिस्कटल्याने तसेच, विविध मागण्यांपैकी केवळ वस्तीगृह प्रवेशाच्या वयाच्या मागणीचा निर्णय घेत २०२६ च्या सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी त्याबाबत संताप व्यक्त केला असून २०११ चा निर्णय लागू करण्याची मागणी करीत सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, आंदोलनातील दोन विद्यार्थी आज अत्यवस्थ झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..आपल्या विविध ४० मागण्यांसाठी आदिवासी वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांनी गेली तेरा दिवसापासून मांजरी स्टड फार्म येथील वस्तीगृहासमोर आमरण उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत आदिवासी विकास प्रकल्प आयुक्त, उपायुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांच्या आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, त्यातून मार्ग निघाला नसल्याने एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती व आदिवासी विकास मंत्री यांच्यामध्ये काल (ता. २४) मुंबई येथे चर्चा झाली..मात्र, त्यावर तोडगा निघाला नाही. आदिवासी मंत्री व आदिवासी आमदार यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा झाली. त्यामध्ये केवळ २०२६ च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय धुडकावून लावला असून आता थेट मुख्यमंत्र्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून अधिकाधिक सकारात्मक निर्णय झाला तरच आंदोलन स्थगित करण्यात येईल अन्यथा, हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचा इशारा आंदोलक विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.'मंत्री व सरकारच्या प्रतिनिधींकडून आमच्या मागण्यांबाबत केवळ उडवा उडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. २०२६ चा शासन निर्णय रद्द न करता त्याला केवळ स्थगिती देऊन वेळ काढूपणा केला जात आहे. आमच्यासाठी असलेल्या निधीचे वाटप योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे आदिवासी आश्रम शाळा व वस्तीगृहांतील विद्यार्थी यांच्यावर अन्याय केला जात आहे.' असा आरोप आंदोलक सौरभ बांडे ,सूरज कोकणे, सविता गवारी, सुप्रिया दामसे, विशाल कोकणे, किरण मुंढे या विद्यार्थ्यांनी केला आहे..विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला गेली दोन दिवसात माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आदेशानुसार विक्रांत भुरिया व माजी मंत्री वसंत पुरके, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, शिवसेना शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांच्यासह अनेकांनी भेट दिली.विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाऊन ते दडपण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त असूनही त्याबाबत सकारात्मकता दाखवली जात नाही. त्यातून हे आंदोलन गंभीर स्वरूप धारण करू लागले आहे. काही विद्यार्थ्यांना रुग्णालयात दाखल करून उपचार करण्यात येत आहेत. आदिवासी विकास मंत्री व आदिवासी आमदार यांच्यासह सरकारचे त्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे. असा आरोप विद्यार्थी आंदोलनाला भेट देणाऱ्या विविध नेत्यांनी केला आहे..'सरकारने आदिवासी मागासवर्गीय नागरिकांचा निधी पळविण्याचे काम सुरू केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागणी बाबत सरकारने योग्य कार्यवाही न केल्यास या विद्यार्थ्यांबरोबर आम्हीही आंदोलनात उतरू,'असा इशारा वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी दिला आहे.आंदोलनातील दोन विद्यार्थ्यांना आज अत्यवस्थ वाटू लागल्याने त्यातील राजाराम पाडवी याला ससून रुग्णालयात तर राहुल सोनवणे याला लोणी काळभोर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय काही विद्यार्थ्यांची जागेवरच तपासणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.