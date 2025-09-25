Talegaon News : राज्यातील सर्वात मोठे शिवशंभू समुहशिल्प तळेगावात; अनावरणासाठी शिवशंभूंचे भव्य पुतळे चौथ-यावर स्थानापन्न

तळेगाव स्टेशन : तळेगाव दाभाडे शहरातील पहील्याच आणि राज्यातील सर्वात मोठ्या नियोजित शिवशंभू स्मारक समुहशिल्पाच्या १४ फुट उंच पुतळ्यांचे बुधवारी (ता.२४) रात्री उशिरा आगमन झाले. क्रेनच्या सहाय्याने भव्य असे समुहशिल्प नियोजित चौथ-यावर स्थानापन्न करण्यात आले.या निमित्ताने तळेगावातील शिवप्रेमींचे गेल्या दिड दशकांचे स्वप्न अखेर साकार झाले असून पुढील महिन्यात स्मारकाचे अनावरण होणार आहे. .२००९ ला शिवशंभू स्मारक समितीची स्थापन झाली.२०१० ला सत्येंद्रराजे दाभाडे,सत्यशीलराजे दाभाडे शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे,निनाद बेडेकर आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत भूमिपूजन करण्यात आले.समितीच्या मागणीनुसार नगरपरिषदेत ठराव करुन ९ गुंठे जागेत स्मारक विकसित करण्याचे ठरले.दगडी बांधकामाचा चौथरा १२ फुट असून त्यावर पुतळ्याची उंची १४ फुट आहे. .पुण्यातील शिल्पकार दिपक थोपटे यांच्या कलाकुसरीतून त्र्यंबकेश्वर येथील गर्गे आर्ट स्टुडिओमध्ये एकूण ४ टन वजनाचे ब्राँन्झचे ओतीव शिल्प दिड वर्षा पूर्वी तयार झाले आहे.महाराष्ट्रातील सर्वाधिक उंचीचे समुहशिल्प असून शिल्पामधील छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या भावमुद्रा त्यांच्या ऐन उमेदीच्या कारकिर्दीतील आहेत.या पुतळ्याला एकूण ८५ लाख रुपये खर्च आला.जो कि स्मारक समितीकडून लोकसहभागातून उभारण्यात आला आहे..आमदार सुनिल शेळके यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून याकामी विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.गेल्या मार्च महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक यांनी स्मारकाच्या उर्वरित कामासाठी निधी वर्ग करण्याची तरतूद केली. पुतळा उभारण्यासाठी लागणा-या शासकीय परवानग्या आणि सोपस्कार देखील स्मारक समिती आणि नगरपरिषद प्रशासनाकडून पुर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत.त्यानंतर गेल्या ऑगस्ट महिन्याच्या पहील्या आठवड्यापासून स्मारकाच्या कामाने वेग पकडला.तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद अंतर्गत एकूण १ कोटी ७१ लक्ष रुपये निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.ऐतिहासिक तळेगाव दाभाडे शहराच्या वैभवात भर घालणा-या अशा या भव्यदिव्य शिवशंभू स्मारकाचे पुढील महिन्यात अनावरण होणार आहे..Pune Crime : अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षे सश्रम कारावास.तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदे समोरच्या नियोजित जागेवरील चौथ-यावर बुधवारी रात्री या समुहशिल्प स्थानापन्न करण्यात आले.यावेळी शिवशंभू स्मारक समितीचे अध्यक्ष संतोष भेगडे पाटील,सदस्य संतोष दाभाडे पाटील,संजय बाविसकर, रविंद्र भेगडे,अमोल शेटे,चिराग खांडगे, विनित भेगडे, श्रीकांत मेढी आदींसह शिवशंभू भक्त यावेळी उपस्थित होते.नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक,नगर अभियंता राम सरगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुतळा क्रेनच्या सहाय्याने स्थान संरेखनानंतर चौथ-यावर सुरक्षित स्थानापन्न करण्यात आला.नगरपरिषद प्रशासनाकडून नियोजित स्मारकाच्या परिसराचे सुशोभीकरण काम युद्धपातळीवर चालू असून, शिवप्रेमींची स्मारक अनावरणाबद्दलची उत्कंठा वाढली आहे..असंख्य तळेगावकरांच्या लोकसहभागातून सुमारे ८५ लाख रुपयांचे ब्राँझ धातुचे भव्यदिव्य शिल्प साकार होत आहे याचा एक शिवशंभु भक्त म्हणून आनंद आहे.सर्व लोकांचे यात योगदान असल्याने त्याचे वेगळे महत्व पुढील पिढीसाढी प्रेरणादायी ठरेल असा विश्वास आहे- संजय बावीसकर कोषाध्यक्ष (श्री शिवशंभु स्मारक समिती)ऐतिहासिक तळेगाव दाभाडे शहरातील पहीले आणि राज्यातील सर्वात मोठा ठरावे असे हे भव्य स्मारक उभारण्याचा संकल्प प्रत्यक्षात येण्यासाठी १६ वर्षे लागली.मात्र,लोकसहभागातून एवढे भव्यदिव्य स्मारक उभे राहीले याचा मोठा आनंद आहे.-संतोष भेगडे पाटील (अध्यक्ष शिवशंभू स्मारक समिती).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.