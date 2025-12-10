Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटातील भीषण अपघातात ६ तरुणांचा मृत्यू झाला होता; पीडित कुटुंबांना तातडीची मदत देण्याची आमदार भीमराव तापकीर यांची मागणी!

खडकवासला : ताम्हिणी घाटातील कोंडेथर गावाजवळील धोकादायक वळणावर ११ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री झालेल्या भीषण अपघातात खडकवासला विधानसभा मतदारसंघातील सहा तरुणांचा करुण अंत झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबांना मदत मिळावी म्हणून आमदार भीमराव तापकीर यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तातडीची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे राज्य सरकारचे लक्ष वेधताना आमदार तापकीर यांनी ही मागणी केली. कोकणाकडे जात असताना नवीन थार वाहनाचा ताबा सुटून ते सुमारे ५०० फूट खोल दरीत कोसळल्याने हा अपघात ११ नोव्हेंबर रोजी घडला होता..या भीषण घटनेनंतर परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृत सहाही तरुण कोंढवे धावडे व न्यू कोपरे येथील आहेत. ते आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत दुर्बल, वंचित आणि कष्टकरी कुटुंबांतील एकमेव कमावते सदस्य होते. त्यांच्या आकस्मिक निधनामुळे या कुटुंबांवर आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक संकट ओढवले आहे. माता–पिता धुणे–भांडी, घरकाम, मजुरी व बिगारी यांसारख्या अल्प उत्पन्नाच्या कामांवर उदरनिर्वाह करत असल्याने घरातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू हा अस्तित्वावरचा आघात असल्याची भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..Tamhini Ghat Accident : प्रगतीची भरारी राहिली अर्धवट; अपघातानंतर कोंढवे धावडे, कोपरे परिसरात शोककळा .आर्थिक मदतीची गरजभूतकाळातील विविध दुर्घटनांमध्ये शासनाने मानवी व सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून दिलेल्या मदतीची परंपरा अधोरेखित करत, या सहा कुटुंबांना तात्काळ आणि अर्थपूर्ण आर्थिक सहाय्य जाहीर करण्याची विनंती आमदार तापकीर यांनी केली. “या कुटुंबांच्या भविष्याचा आधारच हरपला आहे; सरकारच्या तातडीच्या हस्तक्षेपामुळेच त्यांना दिलासा मिळू शकतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..ताम्हिणी घाटात सुरक्षेच्या उपाययोजना कराताम्हिणी घाटात अपघात झालेले ठिकाण ‘ब्लॅक स्पॉट’ म्हणून ओळखले जाते. यापूर्वीच्या अपघातांतही तेथील सुरक्षेच्या उपाययोजना अपुऱ्या ठरल्या आहेत. ताम्हिणी घाटातील धोकादायक वळणांचे सर्वेक्षण करून संरक्षण भिंती, चेतावणी फलक, कॅट-आय रिफ्लेक्टर, सुरक्षा जाळी, वेगमर्यादा नियंत्रण आणि रस्त्यांची स्ट्रक्चरल सुधारणा त्वरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी तापकीर यांनी केली. वारंवार अपघात घडणाऱ्या या घाटमार्गावर कायमस्वरूपी आणि ठोस सुरक्षा उपाययोजना गरजेच्या असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.