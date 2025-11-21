Tamhini Ghat Accident: ताम्हिणी घाटातल्या गूढ अपघाताचा उलगडा… कोकणातून हॉटेल चालकाचा फोन ठरला टर्निंग पाईंट! नाहीतर...

ताम्हिणी घाटात एक महिंद्रा थार गाड खोल दरीत कोसळली. या भयानक अपघातात पुण्यातील सहा तरुण मित्रांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे हा अपघात तीन दिवस कोणालाच समजला नाही. मृतदेहांसह गाडी घाटातील घनदाट जंगलात लपलेली होती. अखेर गुरुवारी (२० नोव्हेंबर) संध्याकाळी ड्रोनच्या साहाय्याने अपघाताचे ठिकाण शोधण्यात पोलिसांना यश आले..कोण होते जिवलग मित्र?अपघातात मृत्युमुखी पडलेले सहा तरुण पुण्यातील कोंढवे परिसरातील रहिवासी होते. यात प्रथम चव्हाण (वय २२), पुनीत शेट्टी (वय २०), साहिल बोटे (वय २४), महादेव कोळी (वय १८), ओंकार कोळी (वय १८) आणि शिवा माने (वय १९) यांचा समावेश होता. हे सर्व जिवलग मित्र कोकणात फिरायला निघाले होते. मात्र गाडीवरील नियंत्रण सुटून त्यांची गाडी खोल दरीत कोसळली..कोकणातील हॉटेलमध्ये बुक केल्या होत्या खोल्या-सहलीची पूर्वतयारी म्हणून या तरुणांनी कोकणातील एका हॉटेलमध्ये खोल्या बुक केल्या होत्या. मात्र ठरलेल्या वेळेत पर्यटक हॉटेलवर पोहोचले नाहीत. बुधवारी सकाळी हॉटेलचालकाने त्यांच्या मोबाइलवर वारंवार फोन केले, पण कोणाचाच प्रतिसाद मिळाला नाही. चिंतेत असलेल्या हॉटेलचालकाने पुण्यातील या तरुणांच्या एका मित्राला फोन लावला आणि सहा जण अद्याप पोहोचले नसल्याचे सांगितले. हाच तो फोन ठरला खरा टर्निंग पॉईंट!.Tamhini Ghat Accident : स्वप्नांची भरारी अर्धवट ठेवून सहा तरुणांना काळाने गाठलं.बेपत्ता असल्याची तक्रारदरम्यान, बुधवारी संध्याकाळी पर्यंत मुलांचा फोन लागत नसल्याने प्रथम चव्हाण यांच्या वडिलांनी पुण्यातील उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. पुढे माणगाव पोलिसांनी तात्काळ तपास सुरू केला. सहा जणांचे मोबाइल बंद असल्याने त्यांचे शेवटचे लोकेशन तपासले असता ते ताम्हिणी घाटातील दिवा अंधार परिसरात आढळले..ड्रोनद्वारे शोधमोहीमघाटातील खोल दरी आणि घनदाट जंगलामुळे त्या ठिकाणी पोहोचणे अशक्य होते. पोलिसांनी रोहा येथील रेस्क्यू पथक आणि पुण्यातील शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमची मदत घेतली. बुधवारी दुपारपासून ड्रोनद्वारे शोधमोहीम सुरू झाली. तासन्तास शोध घेतल्यानंतरही काहीच सापडले नाही. अखेर संध्याकाळी साडेसहा वाजता ड्रोन कॅमेऱ्यात गाडीच्या छताचा चमकदार भाग दिसला. जंगलात लपलेली थार गाडी सापडली. मात्र रात्र झाल्याने प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी पोहोचणे शक्य नसल्याने मोहीम थांबवावी लागली..चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटलेपोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे की, घाटातील तीव्र वळणावर चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी थेट दरीत कोसळली. गाडी सुमारे ३०० ते ४०० फूट खोल कोसळल्याने सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला असावा. गुरुवारी सकाळी रेस्क्यू टीम खाली उतरली असता सहाही जणांचे मृतदेह गाडीजवळ आढळले.हा अपघात तीन दिवस उघडकीस न आल्याने मृतांच्या नातेवाईकांमध्ये प्रचंड दुःख आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे. पोलिसांनी अपघाताचा पंचनामा केला असून अधिक तपास सुरू आहे. हॉटेलचालकाचा एक फोन नसता तर कदाचित हे प्रकरण आणखी काही दिवस गुलदस्त्यात राहिले असते..Tamhini Ghat Accident एकमेकांचे जिवलग मित्र… मिळून थार घेतली; ताम्हिणी घाटात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणांची हृदयद्रावक करुणकथा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.