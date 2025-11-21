Tamhini Ghat Accident एकमेकांचे जिवलग मित्र… मिळून थार घेतली; ताम्हिणी घाटात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणांची हृदयद्रावक करुणकथा

आई-वडिलांची परिस्थिती सामान्य असतानाही उद्योजक होण्याचे मोठे स्वप्न त्यांनी पाहिले. बारावीनंतर काहींनी शिक्षण सोडले आणि कष्टाने छोटा व्यवसाय उभा केला. मेहनतीने कमावलेल्या पैशातून क्षणिक विश्रांती घेण्यासाठी कोकण फिरायला निघाले होते, पण काळाने त्यांच्यावर घाला घातला..तरुणांची कहाणी अत्यंत दुःखदताम्हिणी घाटात अपघातात मृत्यू पावलेल्या या तरुणांची कहाणी अत्यंत दुःखद आहे. हे सर्वजण एकमेकांचे अत्यंत जवळचे मित्र होते. दहावी-बारावी पूर्ण केल्यानंतर नोकरी मिळेना म्हणून त्यांनी स्वतःच मार्ग काढला. काही महिन्यांपूर्वी शिवणे भागात ‘एस. के. मोमोज’ नावाने मोमोजचा व्यवसाय सुरू केला. सतत मेहनत केल्याने व्यवसायाला चांगली चालना मिळाली. उत्पन्न वाढले, घरची परिस्थिती सुधारू लागली. काम स्थिर झाल्यानंतर थोड्याच दिवसांत मिळून त्यांनी थार गाडी विकत घेतली..Tamhini Ghat Accident : दोन दिवस जेवलो नाही, खूप शोधलं पण... ताम्हिणी घाटातील अपघाताचे दृश्य पाहून मृत तरुणांचे मित्र ढसाढसा रडले.प्रवास त्यांचा शेवटचा ठरलासोमवारी (ता. १७) “कोकणात फिरायला जातोय” असे घरी सांगून ते सहा जण एकत्र निघाले. पण तो प्रवास त्यांचा शेवटचा ठरला..प्रत्येकाच्या मनात अनेक स्वप्नेप्रथम चव्हाणचे वडील टेम्पो चालवतात, आई धुणी-भांडी करते. पुनीत शेट्टींचे वडील गेले, आई मोलमजुरी करते. साहिल गोटेंचे वडील आणि भाऊ रिक्षा चालवतात. कोळी कुटुंबात वडील बिगारी आणि वॉचमनगिरी करतात. शिवा माने यांचे आई-वडील उत्तमनगरात फुलांचे हार बनवून विकतात. कोणाला घरासाठी पैसे जमवायचे होते, कोणाला स्वतःची गाडी घ्यायची होती, कोणाला भावंडांचे शिक्षण सांभाळायचे होते. प्रत्येकाच्या मनात अनेक स्वप्ने होती..घटनेची बातमी मिळताच कोंढवे धावडे येथील पोलिस पाटील अतुल धावडे पाटील, माजी सरपंच उमेश पाटील, प्रकाश साळवे, विलास ढम यांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून पालकांना आधार दिला आणि पोलिसांना माहिती दिली..कुटुंबे मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतातराष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमुळे या परिसरात विविध राज्यांतील लोक स्थायिक झाले आहेत. शिवणे, कोंढवे धावडे, कोपरे, उत्तमनगरात अनेक कुटुंबे मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. लोकसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. अशा परिस्थितीत या तरुणांनी व्यवसायाच्या मार्गाने कुटुंबाला आधार देण्याचे ठरवले होते. पण नियतीने त्यांना साथ दिली नाही..Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात मोटार खोल दरीत कोसळली, चार मृतदेह हाती; सर्वजण पुण्यातील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.