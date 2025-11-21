पुणे

Tamhini Ghat Accident एकमेकांचे जिवलग मित्र… मिळून थार घेतली; ताम्हिणी घाटात मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणांची हृदयद्रावक करुणकथा

Tamhini Ghat Accident Follow-Up : एकमेकांचे जिवलग मित्र असलेले सहा तरुण मिळून थार घेतली होती, पण ताम्हिणी घाटात त्यांचा मृत्यू झाला; ही त्यांची हृदय पिळवटून टाकणारी करुणकथा आहे.
Sandip Kapde
आई-वडिलांची परिस्थिती सामान्य असतानाही उद्योजक होण्याचे मोठे स्वप्न त्यांनी पाहिले. बारावीनंतर काहींनी शिक्षण सोडले आणि कष्टाने छोटा व्यवसाय उभा केला. मेहनतीने कमावलेल्या पैशातून क्षणिक विश्रांती घेण्यासाठी कोकण फिरायला निघाले होते, पण काळाने त्यांच्यावर घाला घातला.

