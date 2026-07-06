Pune Rain News : ताम्हिणी घाटात मुसळधार पाऊस! २४ तासांत ५८० मि.मी. पावसाची नोंद; मुळशी धरणही ३२ टक्के भरलं

मुळशी तालुक्यात गेल्या चोवीस तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. विशेषतः ताम्हिणी घाट परिसरात पावसाने जोरदार हजेरी लावत तब्बल 580 मिमी पावसाची नोंद झाली. या दमदार पावसाचा थेट फायदा मुळशी धरणाला झाला असून, अवघ्या 24 तासांत धरणातील पाणीसाठ्यात 2.95 टीएमसीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा 3.53 टीएमसीवरून 6.48 टीएमसीपर्यंत पोहोचला असून, धरण आता सुमारे 32.13 टक्के भरले आहे..तालुक्यातील डोंगराळ भागात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे नाले, ओढे आणि धबधबे दुथडी भरून वाहू लागले आहेत. हिरवाईने नटलेल्या परिसरामुळे पर्यटकांचीही पावले ताम्हिणीकडे वळत आहेत. मात्र, प्रशासनाने नदी, नाले आणि धबधब्यांच्या परिसरात अनावश्यक गर्दी न करण्याचे तसेच सुरक्षिततेची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे..Heavy Rain in Pune Ghats: पुण्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाची जोरदार हजेरी ; भिरा येथे विक्रमी ४०७ मिमी पावसाची नोंद.दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे आडगाव (ता. मुळशी) येथे प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक 24 वरील आंबवणे-भांबर्डे-निवे रस्त्यावर रविवारी रात्री दरड कोसळली. कुंडीजवळील साकव पुलाच्या परिसरात झालेल्या या दुर्घटनेत मोठ्या प्रमाणात माती आणि दगड रस्त्यावर आल्याने या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत असून प्रवासात मोठा वेळ लागत आहे..याशिवाय सालतर खिंडीतही दरड कोसळण्याचा आणि मोठी झाडे रस्त्यावर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अनेक झाडे धोकादायक अवस्थेत उभी असल्याने वाहनचालकांनी आणि प्रवाशांनी विशेष खबरदारी घ्यावी, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. दरडी आणि धोकादायक झाडांमुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी वन विभाग आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून अडथळे दूर करावेत, अशी मागणी आडगावसह परिसरातील ग्रामस्थांनी केली आहे..Pune Rain Update : पुण्यात रात्रभर पावसाची संततधार, अनेक भागांत साचले पाणी; वाहतूक कोंडीने पुणेकर त्रस्त, वाहनांच्या लागल्या रांगा.24 तासांतील पावसाची नोंद :ताम्हिणी – ५८० (१७८४) मि.मी.शिरगाव – ५४० (१५५१) मि.मी.दावडी – ४७४ (१५२६) मि.मी.आंबवणे – २४९ (९११) मि.मी.मुळशी – २३० (७२१) मि.मी.माले – २३३ (६७४) मि.मी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.