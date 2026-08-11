पुणे

राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा

राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा
Published on

फोटो ः तनिषा शिंदे

राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व तनिषा शिंदेकडे

पुणे, ता. ११ ः हॉकी महाराष्ट्रच्या वतीने आयोजित सोळाव्या हॉकी इंडिया कनिष्ठ मुलींच्या गटाच्या राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेस उद्यापासून (ता. १२) प्रारंभ होत असून, महाराष्ट्र संघाचे नेतृत्व कोल्हापूरच्या तनिषा शिंदेकडे सोपविण्यात आले आहे.
नेहरूनगर-पिंपरी येथील मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदानावर २३ तारखेपर्यंत ही स्पर्धा होत आहे. यांत पुण्याच्या अर्पिता सरोदे, संजना रायकवारसह राखीव खेळाडू गार्गी रासकरचा समावेश आहे. हॉकी इंडियाचे असोसिएट उपाध्यक्ष आणि हॉकी महाराष्ट्रचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज भोरे यांनी जाहीर केलेला महाराष्ट्राचा संघ असा ः
संघ ः तनिषा शिंदे (कणर्धार), यशस्वी कुबडे (कोल्हापूर), अनुष्का चव्हाण (सातारा), अंबर सय्यद (नाशिक), झैनब खुर्शीद, निहारिका, आकांक्षा पाल, आकांक्षा केंजळे, शिफा मुलाणी, रुबी राठोड (मुंबई साई), सिद्धी गवळी, अर्पिता सरोदे, संजना रायकवार (पुणे), प्राची पांचोरे, गुंजन बाविस्कर, किशोरी काथोडे (यवतमाळ), अस्मिता घोटले (सांगली), अनुष्का भावरे (साई). राखीव : निकिता वेताळ (सातारा); गार्गी रासकर (पुणे).
---------------

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

National Hockey Championship 2023
Kolhapur hockey player
Maharashtra hockey team leadership
Tanishaa Shinde biography
junior girls hockey India
Pune talent in sports
hockey tournament dates 2023
best junior hockey players
hockey training in Maharashtra
Pune girls hockey team
Tanishaa Shinde achievements
hockey India junior championships
sports news Maharashtra
women in hockey India
regional hockey teams
महाराष्ट्र हॉकी संघाचे नेतृत्व
तनिषा शिंदे माहिती
राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा 2023
कनिष्ठ मुलींच्या गटाची हॉकी
कोल्हापुरातील हॉकी खेळाडू
पुण्यातील क्रीडा प्रतिभा
हॉकी स्पर्धांचे तारखेचे महत्त्व
खेळाडूंचे यश
महाराष्ट्राच्या महिला खेळाडूंची यादी
भारतीय हॉकी संघाबद्दल माहिती
किशोरी काथोडे यांचे योगदान
Marathi News Esakal
www.esakal.com