Warje Traffic Jam : वारज्यातील वाहतूक कोंडीतून धडा घ्या, महापालिका उदासीन; रस्त्यांची कामे अपूर्ण, उपाययोजना गरजेच्या

शिवणे : कात्रज-देहूरोड बाह्यवळण महामार्गावर वारजे डुक्करखिंडीत सकाळच्या गर्दीच्या वेळी दुधाचा टँकर आणि कंटेनर बंद पडला. त्यामुळे मुंबईकडे जाणारा महामार्ग ठप्प झाला होता. वारज्यातील सर्व रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली होती, तर शिवणे ते कोथरूडपर्यंत वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या होत्या. बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना दीड तास जीव कोंडून थांबावे लागले. यातून प्रशासनाने धडा घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे..सातारा-मुंबई मार्गिकेवर डुक्करखिंडीत गुरुवारी सकाळी दुधाचा टँकर पंक्चर होऊन बंद पडला. तसेच कंटेनरही बंद पडला होता. एकाच मार्गिकेवरून वाहतूक सुरू असल्याने आणि टँकर व कंटेनर हटवताना झालेल्या विलंबामुळे महामार्गावर मोठी कोंडी झाली. विशेष म्हणजे वाहने बंद पडली, ती बाह्यवळण महामार्गावर; पण कोंडी झाली वारज्यातील गल्लीबोळात. काही जागरूक नागरिकांनी पुढे येऊन वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र वाहनचालकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.वाहनचालक महेश मोकाशी म्हणाले की, वारजे-कोथरूड-एनडीए मार्गाची खरी समस्या म्हणजे वारजे गावाच्या हद्दीत हा रस्ता अत्यंत अरुंद आहे. या रस्त्याला पर्यायी मार्ग नाही. आंबेडकर चौक-वांजळे चौक-गणपती माथा हा रस्ता अरुंद असल्याने रोज सकाळ-सायंकाळी किमान २० मिनिटे अतिरिक्त वेळ जातो. गुरुवारी मी दीड तास अडकलो होतो.बसचालक अनिल घुमे यांनी सांगितले की, सकाळी नऊ वाजता मी गणपती माथा येथे होतो. साडेनऊला माळवाडी जुना बसस्टॉप चौकात अर्धा तास थांबलो. दहा वाजता आंबेडकर चौकात पोहोचलो आणि कर्वेनगरला पोहोचायला सव्वादहा वाजले..गोंधळातून काय शिकणारआपत्कालीन आराखड्याचा अभाव ः महामार्गावर एखादे वाहन बंद पडल्यानंतर लगेच पर्यायी मार्ग मोकळा करण्याची पूर्वतयारी नाहीवाहतूक शिस्तेचा अभाव ः काही वाहनचालक दुभाजक ओलांडून विरुद्ध मार्गावर जातात आणि परिस्थिती अधिक बिकट करतात.सकारात्मकता ः काही जागरूक नागरिक पुढे येतात; पण वाहनचालकांचे सहकार्य न मिळाल्याने त्यांचा प्रयत्न वाया जातो.नागरिकांची निराशा ः वारजे वाहतुकीच्या दृष्टीने स्मार्ट कधी होणार?मनुष्यबळाचा अभाव ः वाहतूक विभागातील जादा कुमक, ट्रॅफिक वॉर्डन व स्थानिक स्वयंसेवकांची कमतरता..ही कामे होणे महत्त्वाचेनदीकाठचा शिवणे-खराडी रस्ता अद्याप कागदावरच.वारजे गावातील कोथरूड–एनडीए रस्ता अरुंद असून पर्यायी रस्ता नाही.डुक्करखिंड-आंबेडकर चौक रस्ता रखडलेला.महामार्गालगतच्या डीपी रस्त्याची कामे अपूर्ण.