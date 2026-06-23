Pune water crisis: 'पाणी नाही, पण आश्वासनांचा पूर!'; कोथरूड-बावधनसह पश्चिम पुण्यात पाणीटंचाईचा कहर

-समाधान काटे मयूर कॉलनी : कोथरूड, बावधन, एरंडवणे, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, शास्त्रीनगरसह पश्चिम पुण्यातील हजारो नागरिक सध्या तीव्र पाणीटंचाईच्या विळख्यात अडकले आहेत. मात्र या संकटावर उपाययोजना करण्याऐवजी महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग ढिम्म असल्याचे चित्र समोर आले आहे. एक दिवसाआड आणि तेही कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे अनेक सोसायट्यांच्या टाक्या तळाला गेल्या असून नागरिकांना आंघोळ, स्वयंपाक आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही वणवण भटकावे लागत आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.महापालिकेने चार तास एक दिवसाआड पाणी देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात दुसऱ्या दिवशी पाण्याचा दाब कमी असतो. अनेक इमारतींच्या टाक्यामध्ये पाणी पोहोचत नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. वाढती मागणी लक्षात घेऊन दूरदृष्टीने नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे..पाणीटंचाई वाढत असताना टँकरची मागणीही प्रचंड वाढली आहे. मात्र टँकर मिळवण्यासाठी नागरिकांना आणि लोकप्रतिनिधींनाही हेलपाटे मारावे लागत आहेत. अनेक सोसायट्यांना वेळेत टँकर मिळत नसल्याने पाण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे. यामागे पाणीपुरवठा अधिकारी, ठेकेदार आणि काही निवडक लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहे. परिणामी सामान्य नागरिकांपर्यंत पाणी पोहोचण्याऐवजी टँकरचे राजकारण रंगत असल्याची चर्चा आहे..संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, मुठेश्वर कॉलनी, गुरुजन सोसायटी, कोथरूड गावठाण, कैलास सोसायटी, परमहंस नगर, शंकर नगरी, श्रावणधारा, प्रभात रस्ता, भांडारकर रस्ता, विधी महाविद्यालय रस्ता तसेच बावधन परिसरातील अनेक भागांत परिस्थिती गंभीर बनली आहे. काही ठिकाणी टाक्या पूर्णपणे कोरड्या पडल्याने नागरिकांना पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे.."आमच्या अपार्टमेंटची टाकी पूर्ण कोरडी झाली होती. पिण्याचे पाणी विकत घ्यावे लागले. प्रशासनाने आधीच परिस्थितीचा अंदाज घेऊन नियोजन केले असते तर ही वेळ आली नसती.- हरिदास जवळेकर सचिव माणिक अपार्टमेंट, अशिष गार्डन चौक."एक दिवसाआड चार तास पाणी देण्यापेक्षा दररोज दोन तास चांगल्या दाबाने पाणी द्यावे. टँकर वाटपात सर्व लोकप्रतिनिधींना समान वागणूक दिली जात नाही. अधिकाऱ्यांनी याबाबत पारदर्शक भूमिका घ्यावी."-अॅड. वासंती जाधव, प्रभाग समिती अध्यक्षा, कोथरूड बावधन क्षेत्रीय कार्यालय..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...बुलेट्स-पाणी नाही, पण आश्वासनांचा पूर-सोसायट्यांच्या टाक्या कोरड्या-पिण्याचे पाणी विकत घेण्याची वेळ-टँकरसाठी दिवसभर फोनाफोनी-निवडक भागांनाच टँकर मिळत असल्याच्या तक्रारी-पाणीपुरवठा विभागाचे नियोजन फेल-लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात व्यस्त.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.