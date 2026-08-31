Bike Tanker Accident : पालखी महामार्गावर उभा असलेला टॅंकर ठरला काळ! पिसुर्टीत दुचाकीची टॅंकरला जोरदार धडक; अपघातात गुळूंचे येथील तरुणाचा मृत्यू

वाल्हे - आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावर पिसुर्टी (ता. पुरंदर) येथे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या टॅंकरला रविवारी (ता. ३०) रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीची जोरदार धडक बसली. यामुळे झालेल्या अपघातात अभिजित भगवान निगडे (वय ३८, रा. गुळुंचे, ता. पुरंदर) याचा मृत्यू झाला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निगडे दुचाकीवरून जेजुरीकडून नीरा बाजूकडे जात होता. त्या वेळी महामार्गाच्या डाव्या बाजूच्या लेनमध्येच उभ्या असलेल्या टॅंकरचा अंदाज न आल्याने दुचाकीस्वाराची जोरदार धडक झाली. या धडकेत निगडे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच वाल्हे पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. याप्रकरणी सोमवारी (ता. ३१) पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. अपघाताची माहिती नितीन बबनराव निगडे यांनी पोलिसांना दिली..धोकादायक पार्किंगवर कारवाईची मागणीपालखी महामार्गावर पेट्रोलचे टँकर धोकादायक पद्धतीने लावलेले असतात. रात्रीच्या वेळी मागून येणाऱ्या वाहनचालकांना उभ्या असलेल्या टँकरचा अंदाज न आल्याने दुर्घटना होत आहेत. त्यामुळे ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या पार्किंगबाबत प्रशासनाने विशेष खबरदारी घ्यावी, तसेच अशा धोकादायक पार्किंगवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी पिसुर्टी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे..आईचा एकुलता एक आधार हरपलाघरातील कमावता मुलगा आणि एकमेव आधार असलेल्या अभिजित निगडे यांचा अपघाती मृत्यू झाल्याने त्याच्या आईवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे गुळुंचे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.