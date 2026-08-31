पुणे

Bike Tanker Accident : पालखी महामार्गावर उभा असलेला टॅंकर ठरला काळ! पिसुर्टीत दुचाकीची टॅंकरला जोरदार धडक; अपघातात गुळूंचे येथील तरुणाचा मृत्यू

आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावर पिसुर्टी (ता. पुरंदर) येथे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या टॅंकरला रविवारी (ता. ३०) दुचाकीची जोरदार धडक बसली.
Abhijit Nigade

Abhijit Nigade

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सकाळ वृत्तसेवा
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वाल्हे - आळंदी-पंढरपूर पालखी महामार्गावर पिसुर्टी (ता. पुरंदर) येथे रस्त्यावर उभ्या असलेल्या टॅंकरला रविवारी (ता. ३०) रात्री साडेआठच्या सुमारास दुचाकीची जोरदार धडक बसली. यामुळे झालेल्या अपघातात अभिजित भगवान निगडे (वय ३८, रा. गुळुंचे, ता. पुरंदर) याचा मृत्यू झाला.

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