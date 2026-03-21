तरडे–शिंदवणे रस्त्यावर स्ट्रीट लाईटची मागणी; अपघात टाळण्यासाठी नागरिकांची पुढाकार

सुनील जगतापउरुळी कांचन : तरडे (ता.हवेली) येथील भारत पेट्रोलियमच्या टर्मिनलच्या व्यवस्थापकांकडे स्ट्रीट लाईट बसवण्याची मागणी पंचायत समिती सदस्य सुदर्शन चौधरी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लेखी निवेदन देवून केली आहे. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनच्या (बी.पी.सी.एल.)तरडे येथील व्यवस्थापक सुर्या नाईक,फिरोज कामीरकर वरिष्ठ अधिकारी (बीपीसाएल ) यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन तरडे ते शिंदवणे या चार किलोमीटर लांबीच्या १८ फुट रुंद रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट बसविणेबाबत सविस्तर निवेदन देण्यात आले. .बिग स्टोरी ः गुहागर, लाडघरचा झेंडा जगात फडकणार.या रस्त्यावरून दररोज २४ तास (दिवस - रात्र) पेट्रोल व डिझेल टँकरची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक चालू असते.हा परिसर ग्रामीण व शेती झोन असल्याने या परिसरातील नागरिकांची शेतीच्या कामासाठी सततची वर्दळ या रस्त्याने असते, मात्र या रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट नसल्याने व संबंधित पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील असल्यामुळे रात्रीच्या अंधारात अपघात होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. भविष्यातील कोणतीही नैसर्गिक,वित्तीय वा जीवितहानी टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना होणे अत्यंत गरजेचे आहे म्हणून तरडे ते शिंदवणे या संपूर्ण चार किलोमीटर मार्गावर तातडीने स्ट्रीट लाईट बसविण्याची मागणी करण्यात आली. विशेषतः बी.पी.सी.एल.डेपो परिसर ते शिंदवणे या भागात तातडीने लाईट पोल उभारण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली..यावेळी संतोष गायकवाड (ग्रामपंचायत अधिकारी सोरतापवाडी),विकास झाडगे (ग्रा.अ.तरडे), राजेंद्र जगताप ( ग्रा.अ.शिंदवणे), विजया भगत (ग्रा.अ.वळती) यांच्यासह सोना कड, रूपक गवते उपस्थित होते.या बाबत सकारात्मक भूमिका घेवून लवकरात लवकर कार्यवाही होईल,असा विश्वास व्यवस्थापक सुर्या नाईक यांनी व्यक्त केला.