Ajit Pawar : मासवडीच्या चवीतून मिळालेली प्रेरणा…; अजितदादांच्या त्या भेटीच्या आठवणींनी आंबेगाव तालुक्यातील महिलांना अश्रू अनावर

Ajit Pawar and Nirmala Bidkar

डी. के. वळसे पाटील
मंचर - पुणे येथे सन २००७ मध्ये पहिल्या भीमथडी जत्रेत आंबेगाव तालुक्यातील अवसरी खुर्द गावातील गटाने तयार केलेल्या मासवड्यांचा आस्वाद राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला होता. या आठवणीना उजाळा देताना जोगेश्वरी महिला बचत गटाच्या महिलांना अश्रू अनावर झाले.

