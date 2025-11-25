पुणे

Pune Tribal : टाटा मोटर्स आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प; घोडेगावात आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामंजस्य करार!

Tata Motors CSR : टाटा मोटर्स आणि ITDP घोडेगाव यांच्यात आदिवासी समाजाच्या शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि पर्यावरण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण MoU करण्यात आले. या प्रकल्पातून पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण होणार आहे.
Sakal

चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
Updated on

घोडेगाव : घोडेगाव ( ता आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि भारतातील अग्रगण्य ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) विभागाने पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायांच्या एकात्मिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. हा करार आज 25 नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आला आहे.सामंजस्य करार तीन आर्थिक वर्षांसाठी २०२५-२६, २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे . या उपक्रमातून आदिवासी समुदायाच्या 'कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि हक्क' याबद्दल ज्ञान, माहिती आणि शिक्षण देऊन लोकसहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.आंबेगाव, वेल्हे, भोर आणि जुन्नर या तालुक्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे.

