Pune Tribal : टाटा मोटर्स आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प; घोडेगावात आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामंजस्य करार!

घोडेगाव : घोडेगाव ( ता आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प आणि भारतातील अग्रगण्य ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) विभागाने पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायांच्या एकात्मिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. हा करार आज 25 नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आला आहे.सामंजस्य करार तीन आर्थिक वर्षांसाठी २०२५-२६, २०२६-२७ आणि २०२७-२८ पर्यंत सुरू राहणार आहे . या उपक्रमातून आदिवासी समुदायाच्या 'कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि हक्क' याबद्दल ज्ञान, माहिती आणि शिक्षण देऊन लोकसहभाग वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.आंबेगाव, वेल्हे, भोर आणि जुन्नर या तालुक्यात याची अंमलबजावणी होणार आहे. .आदिवासी विकास विभागाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय उपक्रमाचा एक भाग म्हणून 'एकात्मिक ग्राम विकास कार्यक्रम' (Integrated Village Development Programme) लागू करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. टाटा मोटर्सच्या CSR धोरणानुसार, कंपनी शिक्षण 'आरोग्य' 'कौशल्य' आणि पर्यावरण या प्रमुख कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी समाजाचे 'जीवनमान उंचावण्यासाठी' प्रयत्न करणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) समुदायांना सेवा देण्याचे काम करणार आहे. ज्यात एकूण CSR लाभार्थ्यांपैकी किमान ४०% लाभार्थी या समुदायांमधून असावेत..Premium| Maharashtra Vision 2047: दऱ्या-दऱ्यांतून नाद गुंजणार महाराष्ट्र माझा.ITDP, घोडेगाव हे सर्व लागू सरकारी योजना, निधी आणि कार्यक्रमांचे प्रभावीपणे एकत्रीकरण करून या प्रकल्पाला आवश्यक असलेले मानवी व आर्थिक पाठबळ पुरविणार आहे. टाटा मोटर्स, गरजा-आधारित अभ्यासाच्या निष्कर्षांवर आधारित एकात्मिक विकास योजना राबवण्यासाठी भागीदार संस्थांना निधी पुरवणार आहे. या उपक्रमाल टाटा मोटर्स निधी पुरवणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी शशवत ट्रस्ट जुन्नर, महाराष्ट्र आरोग्य मंडळ आंबेगाव, योजक YOjak , येस YAS आणि Lighthouse Communities यांसारख्या अंमलबजावणी एजन्सीज मुख्य जबाबदारी पार पाडणार आहे..या सामंजस्य करारांतर्गत, खालील क्षेत्रामध्ये काम करणार आहे.उपजीविका प्रोत्साहन आणि रोजगारक्षमता:अ. बेरोजगार तरुणांना पोलीस भरती आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देणे.ब. शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवून सुधारित कृषी पद्धती आणि फलोत्पादन वाढवणे.क. शेतकऱ्यांचे उत्पादन गट आणि पशुधन विकास (उदा. दुग्धव्यवसायासाठी गाय/म्हशींचे सामूहिक पालन आणि भूमीहीन शेतकऱ्यांसाठी शेळीपालन, कुक्कुटपालन) यांना आधार देणे.ड. कारागीर, बेरोजगार युवक आणि महिला बचत गटांसाठी कौशल्य विकास आणि उद्योजकता प्रशिक्षण..2. शिक्षण:शाळा व्यवस्थापन समित्या (SMC) मजबूत करणे.शिक्षकांना अध्यापन पद्धती आणि विशिष्ट विषयांवर क्षमता-निर्मिती प्रशिक्षण देणे.शालेय इमारतींची दुरुस्ती/बांधकाम आणि कार्यक्षम शौचालयांची व्यवस्था.आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) सुरू करणे. पाणी आणि स्वच्छतापाणलोट उपचार जसे की माती आणि जलसंधारण.पाणी साठवण संरचनांची निर्मिती आणि देखभाल.जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींचे आणि जलाशयांचे पुनर्संचयन करणे आणि नळाद्वारे घरगुती पाणी जोडणी.कचरा व्यवस्थापन प्रणाली स्थापित करणे, ज्यामध्ये घरगुती स्तरावर कंपोस्ट खत तयार करणे आणि विकेंद्रीकृत कचरा प्रक्रिया समाविष्ट आहे..Premium|Study Room : भारताचा आर्थिक विकास : गेल्या दशकातील कामगिरी, आव्हाने आणि भावी लक्ष्य.3. पर्यावरण:वृक्षारोपण आणि किमान तीन वर्षांपर्यंत त्यांचे जतन सुनिश्चित करणे.वनसंपदा वाढवण्यासाठी वनीकरण मोहीमइन-हाउस प्रदूषण कमी करण्यासाठी सौर दिवे आणि धूरविरहित चूल किंवा LPG चा वापर करणे. देवराई विकास उपक्रमांमध्ये सहभाग घेणे.4. नागरी सुविधा आणि इतर:गावांमध्ये रस्त्यांची जोडणी, पक्की घरे आणि शौचालयांचे बांधकाम (विशेषतः कातकरी कुटुंबांसाठी).खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गावांमध्ये खेळाची मैदाने आणि व्यायामशाळा.सामुदायिक संसाधन केंद्राची स्थापना करणे.वडिलोपार्जित जमिनीची मालकी वारसांना हस्तांतरित करणे आणि 'पडकाई शेती' (जमीन समतल करण्याची आदिवासी शेती पद्धत). टाटा मोटर्सच्या माध्यमातून नागापूर येथिल केंद्रामध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणास यापूर्वीच सुरुवात करण्यात आली आहे. या मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण,भोजन, बुट व गणवेश व इतर साहित्य देण्यात आले आहे.