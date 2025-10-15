Ambegaon News : टाव्हरेवाडीत विषबाधेने १५ मेंढ्यांचा मृत्यू,, पशुवैद्यकांनी १५ मेंढ्या वाचवल्या

पारगाव : टाव्हरेवाडी ता. आंबेगाव येथे आज बुधवारी सायंकाळी बुधा बारकू चोरामले या मेंढपाळाच्या ३० मेंढ्यांना विषबाधा होऊन १५ मेंढ्यांचा मृत्यू झाला तर परिसरातील खासगी पशुवैद्यकांनी वेळीच उपचार केल्याने १५ मेंढ्यांना वाचवण्यात यश आले. विषबाधेचे कारण समजू शकले नाही..मुळचे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पळशी वनकुटे ( ता. पारनेर ) येथील बुधा बारकू चोरामले हे मेंढपाळ गेली २० वर्षापासून मेंढ्यांचा कळप घेऊन टाव्हरेवाडी परिसरात वास्तव्यास आहे. त्यांच्या कळपात सुमारे दोनशे मेंढ्या आहेत आज बुधवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास मेंढ्या चरत असताना काही कळायच्या आतच एका पाठोपाठ काही मेंढ्या थरकाप होऊन, पोट फुगून, चक्कर येऊन जमिनीवर कोसळू लागल्या त्यातील काही मृत्युमुखी पडल्या तर काही बेशुद्ध पडल्या उपसरपंच प्रवीण उत्तम टाव्हरे, बाप्पूसाहेब टाव्हरे, नितीन टाव्हरे, व गावातील तरुणांनी तातडीने घटनास्थळी जाऊन मेंढपाळाला धीर देत खासगी पशुवैद्यकीय व्यवसाय करणारे डॉ.संजय हिंगे, डॉ.प्रज्वल हिंगे, डॉ. अक्षय विश्वासराव व डॉ. नवनाथ टाव्हरे यांना भ्रमणध्वनी करून बोलावले यांनी बेशुध्द पडलेल्या मेंढ्यांना तातडीने उपचार सुरु केले बेशुद्ध पडलेल्या ३० मेंढ्यांच्या पैकी १५ शेळ्यांना वाचवण्यात यश आले परंतु १५ मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्याने सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे..Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.शासकीय पशुधन विकास अधिकारी डॉ. विजय कोंढावळे सायंकाळी साडेसहा वाजता घटनास्थळी आले तोपर्यंत अंधार पडला होता त्यामुळे त्यांनी सांगितले उद्या गुरुवारी सकाळी मृत मेंढ्यांचे शवविच्छेदन करण्यात येईल त्यांतरच मेंढ्यांच्या मृत्यूचे कारण समजेल असे सांगितले.१५ मेंढ्या अचानक मेल्याने संबधित मेंढपाळाचे दिवाळीच्या तोंडावर मोठे नुकसान झाले आहे शासनाने संबधित मेंढपाळाला विशेष बाब म्हणून तातडीने आर्थिक मदत करावी अशी मागणी उपसरपंच प्रवीण टाव्हरे यांनी केली आहे..बिबट्याने याच मेंढपाळाची दोन दिवसांपूर्वी एक शेळी ठार केली आज बुधवारी दुपारी पुन्हा बिबट्याने कळपावर हल्ला करून एका शेळीला गंभीर जखमी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.