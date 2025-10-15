पुणे

Ambegaon News : टाव्हरेवाडीत विषबाधेने १५ मेंढ्यांचा मृत्यू,, पशुवैद्यकांनी १५ मेंढ्या वाचवल्या

Sudden Poisoning Incident at Tawarewadi : आंबेगाव तालुक्यातील टाव्हरेवाडी येथे बुधा बारकू चोरामले या मेंढपाळाच्या सुमारे ३० मेंढ्यांना विषबाधा होऊन त्यापैकी १५ मेंढ्यांचा मृत्यू झाल्याने मेंढपाळाचे अंदाजे अडीच ते तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
A Wave of Poisoning Kills 15 Sheep in Ambegaon's Tawarewadi; Shepherd Budha Choromale Suffers a Devastating Loss of ₹3 Lakhs.

Sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव : टाव्हरेवाडी ता. आंबेगाव येथे आज बुधवारी सायंकाळी बुधा बारकू चोरामले या मेंढपाळाच्या ३० मेंढ्यांना विषबाधा होऊन १५ मेंढ्यांचा मृत्यू झाला तर परिसरातील खासगी पशुवैद्यकांनी वेळीच उपचार केल्याने १५ मेंढ्यांना वाचवण्यात यश आले. विषबाधेचे कारण समजू शकले नाही.

Farmer
death
animal
agricultural dispute

