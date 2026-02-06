पुणे

Pargaon News : टाव्हरेवाडीच्या दोन भावांच्या गोठ्यातील संकरीत कालवडींचा राज्यात गवगवा; विविध कृषि प्रदर्शनात ठरत आहे अव्व्ल

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे दररोज सरासरी 450 ते 500 लिटर दुधाचे उत्पादन घेऊन एकांदया आयटी इंजिनीयरच्या पगार एवढे उत्पन्न मिळवत आहेत.
सुदाम बिडकर
पारगाव - टाव्हरेवाडी, ता. आंबेगाव येथील गणेश किसन टाव्हरे व योगेश किसन टाव्हरे या बंधूंच्या गोठयातील संकरीत गाईंच्या कालवडी राज्यात अव्वल ठरत असुन नुकत्याच बारामती येथे झालेल्या कृषिक २०२६ प्रदर्शनात होल्स्टीन फ्रिजीयन कालवड स्पर्धेत एका कालवडीने दुसरा तर एकीने तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे.

