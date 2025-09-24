पुणे

Pune Health News : आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर; ‘स्‍वस्‍थ नारी सशक्‍त परिवार’ अभियानात एक्स-रेच्या किरणोत्सर्गाचा धोका

Health Worker Safety : पुण्यातील क्षयरोग तपासणी मोहिमेत सुरक्षेच्या अभावामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर किरणोत्सर्गाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
Pune Health News

Pune Health News

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : क्षयरोग तपासणी मोहिमेदरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेच आरोग्‍य धोक्‍यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेत, रुग्णांची क्षयरोग तपासणी करण्यासाठी एक्स-रे काढला जात आहे. योग्य साधनांअभावी एक्स-रे प्‍लेट थेट कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना किरणोत्सर्गाचा (रेडिएशन) सामना करावा लागत असून त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
Medical
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com