पुणे : क्षयरोग तपासणी मोहिमेदरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेच आरोग्य धोक्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या मोहिमेत, रुग्णांची क्षयरोग तपासणी करण्यासाठी एक्स-रे काढला जात आहे. योग्य साधनांअभावी एक्स-रे प्लेट थेट कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना किरणोत्सर्गाचा (रेडिएशन) सामना करावा लागत असून त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे..रुग्णाच्या फुप्फुसात क्षयरोग (टीबी) झाला आहे का, याचे निदान करण्यासाठी फुप्फुसाचा एक्स-रे काढला जातो. सामान्यतः उभ्या अवस्थेतील रुग्णांमध्ये एक्स-रे तपासणी दरम्यान रुग्णाच्या पाठीमागे सुरक्षित स्टँडवर त्याची प्लेट ठेवली जाते. मात्र, या मोहिमेत योग्य साधनांचा अभाव आणि निष्काळजीपणामुळे कर्मचाऱ्यांनाच थेट एक्स-रे ची प्लेट हातात धरावी लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना रेडिएशनचा सामना करावा लागत असून याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. .यामुळे डोळ्यांचा रेटिना, थायरॉईड ग्रंथी यांसारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते. दीर्घकाळ अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागल्यास दृष्टी कमी होणे, थायरॉईडसंबंधी आजार तसेच इतर शारीरिक समस्या निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे..Pune News : गृह सोसायट्यांसाठी विशेष अभियान; मानीव अभिहस्तांतरासाठी २७ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान मोहीम.जिल्हा क्षयरोग तपासणी मोहिमेत अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा दिसून आल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष आहे. 'आमच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. तपासणी मोहिमेचा उद्देश चांगला असला तरी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घालून ही मोहीम राबवली जात आहे,' अशी प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांनी दिली. आरोग्य विभागाने यामध्ये तातडीने लक्ष घालून, तपासणीसाठी योग्य सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. याबाबत जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विकास वडगाये यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही..औंधमधील जिल्हा क्षयरोग कार्यालयाद्वारे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी क्षयरोग तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. ही मोहीम म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य न राखता निव्वळ आकडेवारी वाढविण्याचा प्रयोग राबविला जात आहे. कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून ही कामे करण्यात येत आहे. याप्रकरणी प्रशासनावर कारवाई झाली पाहिजे.- शरथ शेट्टी, आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघ.