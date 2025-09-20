पुणे - क्षयरोग तपासणी मोहिमेदरम्यान आरोग्य कर्मचाऱ्यांचेच आरोग्य धोक्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या तपासणी मोहिमेत, रुग्णांची क्षयरोग तपासणी करण्यासाठी काढला जात असलेला एक्स-रे च्या वेळी एक्स-रे प्लेट स्टँडवर ठेवण्याऐवजी ती थेट कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिली जात असल्याने एक्स-रे चा परिणाम कर्मचाऱ्यांवरही होत असल्याचे दिसून येत आहे..रुग्णाच्या फुप्फुसात क्षयरोग (टीबी) झाला आहे का कसे याचे निदान करण्यासाठी फुप्फुसाचा एक्स-रे तपासणी केली जाते. सामान्यतः उभ्या अवस्थेतील रुग्णांमध्ये एक्स-रे तपासणी दरम्यान रुग्णाच्या पाठीमागे सुरक्षित स्टँडवर त्याची प्लेट ठेवली जात.मात्र, या मोहिमेत योग्य साधनांचा अभाव किंवा निष्काळजीपणामुळे कर्मचाऱ्यांनाच थेट एक्स-रे ची प्लेट हातात धरावी लागत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांना अनावश्यक पणे रेडिएशनचा सामना करावा लागत असून याचा थेट परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो..रेडिएशनच्या संपर्कामुळे डोळ्यांचा रेटिना, गळ्यातील थायरॉईड ग्रंथी यासारख्या महत्त्वाच्या अवयवांवर गंभीर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. दीर्घकाळ अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागल्यास दृष्टी कमी होणे, थायरॉईड संबंधी आजार तसेच इतर शारीरिक समस्या निर्माण होऊ शकतात, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे..जिल्हा क्षयरोग तपासणी मोहिमेत अशा प्रकारची निष्काळजीपणा दिसून आल्याने कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष आहे. ‘आमच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. तपासणी मोहिमेचा उद्देश चांगला असला तरी आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्राण धोक्यात घालून ही मोहीम राबवली जात आहे,’ अशी प्रतिक्रिया काही कर्मचाऱ्यांनी दिली..या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने तातडीने लक्ष घालून, तपासणीसाठी योग्य सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी होत आहे. अन्यथा भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य विषयक समस्या आणि कर्मचाऱ्यांचा विरोध या मोहिमेला सामोरे जावे लागू शकते. याबाबत जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. विकास वडगाये यांच्याशी संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही..क्षयरोग तपासणीसाठी औंध येथील जिल्हा क्षयरोग कार्यालयाद्वारे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी क्षयरोग तपासणी मोहीम आयोजित करण्यात येत आहे. ही मोहीम म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य न राखता निव्वळ आकडेवारी वाढविण्याचा गुणवत्ताहीन प्रयोग राबविला जात आहे..कर्मचाऱ्यांच्या वर दबाव टाकून ही कामे कोनाच्या हिताची आहेत याचा शोध घेतला जावा. तसेच या एक्स-रे काढण्याच्या मोहिमेत कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडून देणाऱ्या प्रशासनावर कारवाई झाली पाहिजे.– शरथ शेट्टी, आंतरराष्ट्रीय मनावधिकार संघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.