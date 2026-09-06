Teacher Award 2026: शाळेची पटसंख्या वाढवली, विद्यार्थ्यांना घडविले; संदीप शिंदेंचा जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्काराने गौरव, शाळेचा केला कायापालट

-नवनाथ भेके निरगुडसर: अहोरात्र मेहनत घेऊन शाळा आणि विद्यार्थी हेच फक्त डोळ्यासमोर ठेवून अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण प्रवाहात आणत पटसंख्या वाढवली. ७१ विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती धारक बनवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे असे थोरांदळे(ता.आंबेगाव) येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजना जिल्हा परिषद आदर्श प्राथमिक शाळेतील पदवीधर शिक्षक संदीप बबन शिंदे यांना पुणे जिल्हा परिषदेचा जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार सन २०२६ शिक्षकदिनी गणेश कला क्रीडा मंच पुणे येथे राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते देण्यात आला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कार्यक्रमप्रसंगी पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे,उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील,मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील,शिक्षणाधिकारी ललिता दहितुले व जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. गेल्या पाच वर्षातील कामगिरीचे मूल्यांकन करून हा पुरस्कार देण्यात आला..जिल्हा परिषद शाळेत इयत्ता आठवीचा वर्ग सुरू करून उत्कृष्ट निकाल दिला.उत्कृष्ट गुणवत्ता देऊन पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देऊन शाळेचा विद्यार्थी पट वाढविला राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक योजना (NMMS) परीक्षा - ३५ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीधारक झाले.पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवी ३६ विद्यार्थी गुणवत्ताधारक झाले.यशवंतराव चव्हाण कला क्रीडा महोत्सव जिल्हा स्तरावर विविध स्पर्धा प्रकारांमध्ये आंबेगाव तालुक्याचे नेतृत्व केले व उत्कृष्ट यश प्राप्त केले..मार्गदर्शन केलेल्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या विज्ञान प्रदर्शनामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. आयुका विज्ञान संस्था व जिल्हा परिषद पुणे आयोजित इस्रो - नासा भेट निवड निवड परीक्षेत एक विद्यार्थी नासा आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र येथे जाण्यासाठी तर एक विद्यार्थी इस्रो अवकाश संस्था बेंगळुरु येथे भेट देण्यासाठी पात्र झाला.लोकसहभागातून शाळेत अनेक भौतिक सुविधा उपलब्ध करून घेतल्या.शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी मोलाचे प्रयत्न केले..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.\rसदर पुरस्कार मिळाल्याने आंबेगाव तालुक्याच्या गटविकास अधिकारी प्रमिला वाळुंज,गटशिक्षण अधिकारी रुपाली धोका विस्तार अधिकारी शैला निमसे,केंद्रप्रमुख सीमा कहडणे,मुख्याध्यापक हेमराज भदाणे,शिक्षकवृंद,शालेय व्यवस्थापन समिती व समस्त ग्रामस्थ थोरांदळे यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.