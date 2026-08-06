पुणे

शिरूर बार असोसिएशनच्या सदस्यपदी ॲड. तेजल गायकवाड

शिरूर बार असोसिएशनच्या सदस्यपदी ॲड. तेजल गायकवाड
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तळेगाव ढमढेरे, ता. ५ : कोंढापुरी (ता. शिरूर) येथील कायदे तज्ज्ञ ॲड. तेजल गायकवाड यांची घोडनदी (शिरूर) बार असोसिएशनच्या सदस्यपदी निवड झाली आहे. शिरूर बार असोसिएशनची निवडणूक नुकतीच झाली. या निवडणुकीत ॲड. गायकवाड बहुमताने विजयी झाल्या आहेत. निवड झाल्याबद्दल ग्रामस्थांतर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आला. उद्योजक भास्कर गायकवाड, नितीन गायकवाड तसेच ग्रामस्थांतर्फे ॲड. तेजल यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

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