MPSC Agriculture Officers: अवसरी बुद्रुकच्या शेतकरी कुटुंबातील तेजश्री व अक्षय हिंगे दांपत्याची कृषी विभागात अधिकाऱ्यपदी चमकदार कामगिरी

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील शेतकरी कुटुंबातील तेजश्री हिंगे व अक्षय नवनाथ हिंगे या पती ची महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागात अधिकारी पदी नियुक्ती झाल्याने या अधिकारी दांपत्याचे परिसरात कौतुक होत आहे..तेजश्री यांनी दि.१ डिसेंबर २०२४ ला पुर्व परीक्षा दिली होती दि. १८ मे २०२५ ला मुख्य परीक्षा दिली. तेजश्री व अक्षय हिंगे यांचा दि. २४ जानेवारी २०२६ रोजी विवाह झाला. लग्नानंतर तिसऱ्याच दिवशी दि. २७ जानेवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मुलाखत देण्यात आली. दि. १८ मार्च २०२६ रोजी तेजश्री हिंगे यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी सेवा परीक्षेमध्ये मंडळ कृषी अधिकारी राजपत्रित अधिकारी गट - ब या पदासाठी निवड झाली आहे..अक्षय हिंगे यांचीहि मार्च २०२५ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी सेवा परीक्षेमध्ये सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून निवड झालेली आहे. ते सध्या पाटण जि. सातारा येथे सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळा (अवसरी बुद्रुक) येथे झाले. माध्यमिक शिक्षण गावातीलच विद्या विकास मंदिर येथे झाले रत्नाई कृषी महाविद्यालय (अकलूज) येथून कृषी पदवीचे शिक्षण घेतले. त्यानंतर पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी केली..तेजश्री हिंगे यांचे प्राथमिक शिक्षण विद्या मंदिर (जाधववाडी, ता. शाहूवाडी जि. कोल्हापूर) येथे तर माध्यमिक शिक्षण गर्ल्स हायस्कूल, (मलकापूर) येथे झाले. त्यांनी कृषी विभागाची पदवीचे बीएससी ऍग्री चे शिक्षण कोल्हापूर शासकीय महाविद्यालय येथे झाले. पदव्युत्तर पदवी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) येथून सीड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये प्रथम क्रमांक मिळवला.तेजश्री हिंगे व अक्षय हिंगे या अधिकारी पती पत्नी चा अवसरी बुद्रुक ग्रामस्थांच्या वतीने जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला यावेळी भीमाशंकर साखर कारखान्याचे संचालक शांताराम हिंगे, सरपंच सारिका हिंगे, उपसरपंच अनिल हिंगे, अशोक योगीराज हिंगे व ग्रामस्थ उपस्थित होते..तेजश्री हिंगे यांनी पदव्युत्तर पदवी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ (राहुरी) येथून सीड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी मध्ये प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्ते दि. १५ मार्च सुवर्ण पदक देऊन गौरव करण्यात आला. त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पहिल्या प्रयत्नात महाराष्ट्रात ८० वी रँक मिळवत उत्तीर्ण केली आहे.