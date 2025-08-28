पुणे

Temghar Dam Case : टेमघर धरण प्रकरणात न्यायालयाचा जलसंपदा विभागाला शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश

Farmer Justice : दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयाचा वाढीव मोबदल्याचा आदेश असूनही टेमघर धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप रक्कम न मिळाल्याने प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाविरोधात तीव्र संताप.
Temghar Dam
Temghar Damesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचे जिल्हा सत्र न्यायालयाने आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली. मात्र, मोबदला न दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ३९ प्रकरणांमध्ये जलसंपदा विभागाला न्यायालयात खेचले आहे. मोबदला किती मुदतीत दिला जाईल, याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने जलसंपदा विभागाला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
dam
Development
Temghar Dam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com