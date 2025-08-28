Temghar Dam Case : टेमघर धरण प्रकरणात न्यायालयाचा जलसंपदा विभागाला शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश

पुणे : टेमघर धरणग्रस्तांना वाढीव मोबदला देण्याचे जिल्हा सत्र न्यायालयाने आदेश देऊन दोन वर्षे उलटली. मात्र, मोबदला न दिल्याचे लक्षात आल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने ३९ प्रकरणांमध्ये जलसंपदा विभागाला न्यायालयात खेचले आहे. मोबदला किती मुदतीत दिला जाईल, याबाबत शपथपत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने जलसंपदा विभागाला दिला आहे. .टेमघर धरणासाठी मुळशी तालुक्यातील काही गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात आले. निवाडे जाहीर झाल्यानंतर कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने शेतकऱ्यांना मोबदला दिला. मात्र, त्यातील काही वाढीव मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने ते मान्य करत महामंडळाकडून रक्कम वसूल करण्याचा आदेश दिला. मात्र, न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही महामंडळाने रक्कम भरली नाही. त्यानंतर शेतकरी पुन्हा न्यायालयात गेले. त्यानंतर न्यायालयाने मोबदल्याच्या रकमेइतकी विशेष भूसंपादन अधिकारी वनश्री लाभशेटवार यांची सरकारी कार्यालयातील मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला..या प्रकरणानंतर जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत झालेल्या दरखास्त प्रकरणांची माहिती घेतली. त्यात टेमघर धरण प्रकल्पासाठी टेमघर, वेगरे व लवार्डे या तीन गावांमधून भूसंपादन करण्यात आले. संबंधित जमीनमालकांना मोबदल्याचे वाटपही करण्यात आले. मात्र, यातील ३९ प्रकरणांत शेतकरी न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत वाढीव मोबदला देण्याचा आदेश दिला..याबाबत लाभशेटवार म्हणाल्या, ‘‘या सर्व ३९ प्रकरणांची माहिती न्यायालयात सादर केली आहे. त्यातील २८ प्रकरणांत २३ कोटींची रक्कम महामंडळाला देणे आहे. उर्वरित ११ प्रकरणांबाबतही माहिती घेण्यात आली. यासाठी महामंडळाकडे २०२३ पासून आतापर्यंत किमान १० वेळा स्मरणपत्रे देण्यात आली. मात्र, तरीही शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.