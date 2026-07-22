पुणे

Temghar Dam Water : टेमघरचा पाणी साठा ५० टक्क्यावर; पुणेकरांची एक महिन्याची भागणार तहान

टेमघर धरणातील पाणी साठा पन्नास टक्क्यावर पोचला आहे. या साठ्यावर पुणेकरांची एक महिन्याची तहान भागणार.
Temghar Dam Water

Temghar Dam Water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिरंगुट - लवार्डे (ता. मुळशी) येथील टेमघर धरणातील पाणी साठा पन्नास टक्क्यावर पोचला आहे. या साठ्यावर पुणेकरांची एक महिन्याची तहान भागणार आहे. पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, परिसर व पाणलोटक्षेत्रात दमदार पाऊस होत असल्याने या धरणात आज बुधवारी (ता. २२) रोजी सायंकाळी ५३.१२ टक्के पाणी साठा झाला आहे.

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