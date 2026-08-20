पुणे

मंदिरांच्या दानपेट्यांवर चोरट्यांचा डल्ला; निघोज परिसरात तीन मंदिरांत चोरी.

मंदिरांच्या दानपेट्यांवर चोरट्यांचा डल्ला; निघोज परिसरात तीन मंदिरांत चोरी.
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तीन मंदिरातील दानपेट्या फोडल्या
निघोज, ता. २० : निघोज परिसरातील तीन मंदिरांमध्ये मध्यरात्री चोरट्यांनी दानपेट्या फोडून रोकड लंपास केल्याची घटना घडली आहे. वडगाव गुंड येथील भैरवनाथ मंदिर, टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथील मळगंगा मंदिर आणि निघोज (कुंड) येथील मळगंगा मंदिरात चोरी झाली.
वडगाव गुंड येथील मंदिरातील दानपेटीतून किती रक्कम चोरीला गेली, याचा निश्चित आकडा सांगता येत नाही. त्यानंतर कुकडी नदी तीरावरील टाकळी हाजी येथील मळगंगा मंदिरातील दानपेटी फोडण्यात आली. ही रक्कम अनेक दिवसांपासून काढण्यात आली नसल्याने त्यामध्ये जास्त रक्कम असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
रांजणखळगे (कुंड) येथील मळगंगा मंदिरातील सीसीटीव्हीत पाच चोरटे कैद झाले आहेत. त्यांनी मंदिरात झोपलेल्या अतुल उद्धव कारकूड यांना उठवून किल्ली मागितली. किल्ली नसल्याचे सांगताच त्यांना धमकावून चोरट्यांनी गाभाऱ्याचा दरवाजा तोडून दानपेटी फोडली. दोन दानपेट्यांमधील रोकड लंपास करण्याचा प्रयत्न झाला.
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक खेडकर यांनी पाहणी केली. श्वानपथकाने कमानीपर्यंत माग काढला असून ठसे तज्ज्ञांकडून तपास सुरू आहे. पुढील तपास पारनेर पोलिस करीत आहेत.

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