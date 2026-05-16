Tempo Accident : दिल्लीकडे निघालेला दुग्धजन्य पदार्थांचा टेम्पो पुलावरून कोसळला; मंचर व जुन्नरमधील दोघांचा जागीच मृत्यू

मंचर - मुंबई–दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर मध्य प्रदेशातील आमली जि.मंदसौर, येथे शनिवारी (ता.१६)सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास दुग्धजन्य पदार्थ घेऊन जाणारा टेम्पो पुलावरून तब्बल २५ ते ३० फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत मंचर (ता. आंबेगाव) येथील विघ्नेश अशोक शेवाळे (वय २१ रा.मंचर ता.आंबेगाव) प्रदीप शंकर खोकले (वय ३६ पिंपळवंडी १४ नंबर ता.जुन्नर) या दोन चालकांचा जागीच मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, घोडेगाव (ता.आंबेगाव)येथील निळकंठ काळे यांच्या मालकीचा टेम्पो (एम.एच १४ एल.एल ००६६) दुग्धजन्य पदार्थ घेऊन शुक्रवारी(ता.१५) मंचर येथून दिल्लीकडे रवाना झाला होता. शनिवारी सकाळी मध्य प्रदेशातील आमली परिसरात टेम्पोवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने वाहन थेट कालव्याच्या पुलावरून खाली कोसळल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. अपघात इतका भीषण होता की, टेम्पोचा अक्षरशः चुराडा झाला. टेम्पोमध्ये १५ लाख रुपयांचे दुग्ध जन्य पदार्थ होते.दोन चालकापैकी कोण टेम्पो चालवत होते.याबाबत अद्याप निश्चीत माहिती मिळाली नाही..अपघातात मृत्यूमुखी पडलेले विघ्नेश हे आदर्श गाव कुरवंडीचे ग्रामविकास अधिकारी अशोक शेवाळे यांचे चिरंजीव होते. विशेष म्हणजे, आज सकाळीच विघ्नेश व त्यांच्या आईमध्ये मोबाईलवरून संवाद झाला होता. गेल्या महिन्यातच विघ्नेश यांचा टीळ्याचा कार्यक्रम पार पडला होता..दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच टेम्पो मालक निळकंठ काळे यांनी मदत व पुढील कार्यवाहीसाठी सात जणांचे पथक रवाना झाले आहे.तसेच अशोक शेवाळे व नातेवाईक सिविल हॉस्पिटल, कालाखेत, जि.मंदसौर मध्यप्रदेश येथे गेले आहेत.