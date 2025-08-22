Dog Bite : मांजरी खुर्दमध्ये पिसाळलेल्या कुत्र्याचा दहा जणांना चावा; लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचाही समावेश

मांजरी - पिसाळलेल्या कुत्र्याने दहापेक्षा अधिक जणांना चावा घेऊन जखमी केले आहे. गुरुवारी (ता. २१) दिवसभर गावात ठिकठिकाणी ही घटना घडली. दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी कुत्रे पकडण्यासाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना ते नदीकिनारी मृतावस्थेत आढळून आले. जखमींवर ससून व लोणीकाळभोर येथील आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले. या घटनेने गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळी नऊ वाजण्याच्या दरम्यान मांजरी खुर्द-वाघोली रस्ता परिसरात नागरिक मुलं रस्त्याने ये जा करणाऱ्या तीन नागरिकांना पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतला. ते उपचारासाठी गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले होते. तेथून त्यांना ससून रूग्णालयात पाठविण्यात आले..येथील आरोग्यसेविकेने ही बाब पोलिसपाटील भारती उंद्रे यांना सांगितली. त्यांनी चौकशी केली असता या कुत्र्याने गावात माळवाडी, पवार वस्ती व गावठाण हद्दीतील आणखी काही नागरिकांना जखमी केले असल्याचे समजले.पोलिस पाटील उंद्रे यांनी युनिव्हर्सल ऍनिमल लाईफ लाईन सेंटरशी संपर्क करून कुत्रे पकडण्यासाठी मदत मागितली. सेंटरचे वीरेंद्र शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आज गावात शोध घेतला तेंव्हा हे कुत्रे नदीकिनारी मृतावस्थेत आढळून आले..दरम्यान, पिसाळलेल्या कुत्र्याने गावातील लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांसह दहाबारा जणांना चावा घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. या बातमीने गावात भीतीचे व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.'पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतलेल्या नागरिकांनी उपचार घेतले आहेत. मात्र, कुणी थोडक्यात आहे म्हणून टाळाटाळ न करता तातडीने उपचार करून घ्यावेत. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत गांभीर्याने घेवून भटक्या कुत्र्यांचा त्वरीत बंदोबस्त करावा,' अशी मागणी यावेळी पोलिस पाटील भारती उंद्रे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.