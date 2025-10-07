Pune News : नवे रस्ते खोदल्यास अधिकाऱ्यांना १० पट दंडाची शिक्षा

पुणे - पुणे महापालिकेच्या विविध विभागात समन्वय नसल्याने नव्याने केलेल्या रस्त्यावर लगेच खोदकाम केले जाते. याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. सध्या पुणे ग्रॅंड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेने शहरातील रस्ते डांबरीकरणाचे काम सुरु केले आहे..या रस्त्यांवर सांडपाणी, जलवाहिनी, केबल यासह कोणत्याही कारणाने रस्ता खोदल्यास कामाच्या खर्चाच्या १० पट दंड वसूल संबंधित विभागाकडून म्हणजेच अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. आता चुकीला माफी नाही असे धोरण स्वीकारण्यात आला आहे..जानेवारी महिन्यात जागतिक स्तरावरची सायकल स्पर्धा होत आहे. यासाठी महापालिकेने १४५ कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. ही कामे नोव्हेंबर पूर्वी पूर्ण केले जाणार आहे. महापालिकेने यापूर्वी सुमारे १०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत..पण तेथे खोदकाम झाल्याने या रस्त्यांचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) संपुष्टात आला आहे. याचा फायदा ठेकेदारांना होत आहे. त्यामुळेच आता आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कडक भूमिका घेतली आहे. नव्याने डांबरीकरण झालेल्या रस्त्यावर खोदकाम करून रस्ते खराब करण्याच्या कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ‘नो एक्स्क्यूज’ धोरण अमलात आणले जाणार आहे..महापालिकेच्या पथ विभागाने स्पर्धेपूर्वीच सर्व भूमिगत सुविधा पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे रस्त्यांचा दोष दायित्व कालावधी संपुष्टात येणार नाही. आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या बैठकीत सर्व शासकीय, महापालिकेचे आणि खासगी विभागांना नियोजनपूर्वक समन्वयाने काम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले.या बैठकीस पथ विभाग, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, एमएसईबी,, वाहतूक पोलिस आणि ओएफसी केबल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. स्पर्धेच्या ७५ किमी मार्गाचे नूतनीकरण करण्यासाठी १४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून, ही कामे चार टप्प्यांत पूर्ण केली जाणार आहेत..आयुक्तांनी फिडर पिलर, पथ दिव्यांचे रंगकाम, दुभाजकाचे सौंदर्यकरण, झुडपे-कचरा हटविणे, आणि पदपथ दुरुस्ती यांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. पादचारी मार्गावरील पेव्हर ब्लॉकसाठी काळा आणि पिवळा रंग मानक म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.