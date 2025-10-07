पुणे

Pune News : नवे रस्ते खोदल्यास अधिकाऱ्यांना १० पट दंडाची शिक्षा

पुणे महापालिकेच्‍या विविध विभागात समन्वय नसल्याने नव्याने केलेल्या रस्त्यावर लगेच खोदकाम केले जाते. याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे.
Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेच्‍या विविध विभागात समन्वय नसल्याने नव्याने केलेल्या रस्त्यावर लगेच खोदकाम केले जाते. याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. सध्या पुणे ग्रॅंड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेने शहरातील रस्ते डांबरीकरणाचे काम सुरु केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Officer
Road Development
Municipal Corporation
Digging

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com