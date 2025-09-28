Pune News : ‘मसाप’च्या सभेत पुन्हा धक्काबुक्की, निषेध करणाऱ्याला धक्के मारत दाखवला बाहेरचा रस्ता; निवडणुका जाहीर

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा धक्काबुक्कीचा प्रकार शनिवारी घडला. लोकशाही मार्गाने कार्यकारी मंडळाचा निषेध करणाऱ्या सभासदाला उद्दाम भाषा वापरत आणि अक्षरशः धक्के मारत सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. तत्पूर्वी, याच सभेत ‘मसाप’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रस्ताव मंजूर झाला..ही वार्षिक सर्वसाधारण सभा माधवराव पटवर्धन सभागृहात पार पडली. ‘मसाप’चे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सभेला उपस्थित राहू शकत नसल्याचे पत्राद्वारे कळविले होते. त्यामुळे उपाध्यक्ष तानाजीराव चोरगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. त्यांच्यासह उपाध्यक्ष डॉ. शिवाजीराव कदम, राजीव बर्वे, कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनीताराजे पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी उपस्थित होते. सभेत गतवर्षीचे कार्यवृत्त, ताळेबंद आणि येत्या वर्षीचा अर्थसंकल्प संमत करण्यात आला. त्यानंतर पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.डॉ. शिवाजीराव कदम हे भाषणासाठी उभे राहिले असताना, मसापचे आजीव सभासद राजकुमार धुरगुडे हे निषेधाचे फलक हाती घेऊन सभागृहात आले. त्यांच्यासह अन्य काही सहकारीदेखील होते. ते व्यासपीठासमोर फलक हाती घेऊन उभे असताना कोषाध्यक्षांसह अन्य काही उपस्थितांनी धावून जात उद्दाम भाषेत त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. उपस्थितांपैकी काहींनी तर धुरगुडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना धक्के मारत सभागृहाबाहेर काढले. विशेष म्हणजे, व्यासपीठावर उपस्थित अन्य पदाधिकाऱ्यांपैकी कोणीही निषेध करणाऱ्यांना बाजूला उभे राहण्याची अथवा बाहेर जाण्याची सूचना दिली नाही..‘‘परिषदेचे आजीव सभासद असलेले धुरगुडे एकटे आले असते तर त्यांना सभागृहात घेतले असते. मात्र, त्यांच्यासमवेत आलेले परिषदेचे सभासद नसल्याने त्यांना बाहेर काढावे लागले,’’ असे स्पष्टीकरण सुनीताराजे पवार यांनी दिले. ‘‘मुंबई मराठी साहित्य संघाप्रमाणे महाराष्ट्र साहित्य परिषददेखील हुकूमशाही पद्धतीने ताब्यात घेण्याचा काहींचा डाव आहे. हा डाव हाणून पाडला पाहिजे,’’ असे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी म्हणाले. ‘२०२१ च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मुदतवाढ हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. पुढील पाच वर्षांसाठी कार्यकारी मंडळाची निवड, असाच विषय त्यावेळी विषय पत्रिकेवर होता’, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.सभा संपत असताना उपस्थितांपैकी एका सभासदाने ‘मसाप’च्या सभासद नोंदणीविषयी प्रश्न विचारला. सभासद नोंदणी होत नसल्याने शाखांनी नवे सभासद घ्यावे की नाहीत, असे त्यांनी विचारले. मात्र यावर सभेनंतर बोलू, असे सांगत पदाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाला बगल दिली..पुढील वर्षी १५ मार्चला निकालसभेत जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार २२ डिसेंबरपासून निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे. ५ फेब्रुवारीला मतपत्रिका पाठविण्यात येणार असून, १३ मार्चपर्यंत आलेल्या मतपत्रिका ग्राह्य धरल्या जातील आणि १५ मार्चला निकाल जाहीर होईल. ॲड. प्रताप परदेशी यांची मुख्य निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली असून, संजीव खडके, प्रभा सोनवणे व गिरीश केमकर यांचा समितीत समावेश आहे..मसापच्या अनधिकृत कार्यकारिणीने घेतलेल्या अनधिकृत वार्षिक सभेत केलेली निवडणुकीची घोषणा ही घटनाविरोधी कृती आहे. त्यामुळे संस्थेवर प्रशासक नेमून, त्याच्या नियंत्रणाखाली पारदर्शक पद्धतीने निवडणूक व्हावी, यासाठी धर्मदाय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली आहे.- धनंजय कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष, मसाप संरक्षण कृती समितीलोकशाही पद्धतीने निषेध नोंदवत असताना उपस्थित भाडोत्री गुंडांनी सभागृहात प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवत आहोत.- राजकुमार धुरगुडे, ‘मसाप’चे आजीव सभासद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.