Pune News : ‘मसाप’च्या सभेत पुन्हा धक्काबुक्की, निषेध करणाऱ्याला धक्के मारत दाखवला बाहेरचा रस्ता; निवडणुका जाहीर

Maharashtra Sahitya Parishad : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सभेत तणावाचा प्रसंग उभा राहिला, सभासदावर धक्काबुक्की करून बाहेर काढण्यात आले.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत पुन्हा एकदा धक्काबुक्कीचा प्रकार शनिवारी घडला. लोकशाही मार्गाने कार्यकारी मंडळाचा निषेध करणाऱ्या सभासदाला उद्दाम भाषा वापरत आणि अक्षरशः धक्के मारत सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. तत्पूर्वी, याच सभेत ‘मसाप’च्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा प्रस्ताव मंजूर झाला.

