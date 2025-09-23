पुणे

Bandu Andekar: आंदेकर टोळीची दहशत? प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली 20 कोटी वसूल, पोलिस तपासात काय समोर आलं? गुन्हा दाखल!

Bandu Andekar gang pune | बंडू आंदेकर टोळीच्या दहशतीला पोलिसांचा आळा घातला आहे, २० कोटींच्या खंडणी प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे बंडू आंदेकरच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
Bandu Andekar

Bandu Andekar

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुण्यातील आंदेकर टोळीला मुळापासून संपवण्याचा प्रण आता पुणे पोलिसांनी घेतल्याचं दिसत आहे. त्यांच्या अनाधिकृत बांधकामांवर हतोडा चालवण्यात आला, अनेक बॅनर काढून टाकण्यात आले. यामध्ये वनराज आंदेकरच्या आठवणीत लावलेले बॅनर देखील होते. वनराज आंदेकरची गेल्या वर्षी टोळी युद्धात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत गणेश कोमकर मुख्य आरोपी होता. आंदेकर टोळीने त्याच्या मुलाला म्हणजे आयुष कोमकरला संपवून बदला घेतला. त्यामुळे हे प्रकरण पेटलं. पण आता पोलिस या टोळी युद्धाला लगाम लावताना दिसत आहेत.

Loading content, please wait...
police
pune
Pune Crime News
Pune city police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com