Bandu Andekar: आंदेकर टोळीची दहशत? प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली 20 कोटी वसूल, पोलिस तपासात काय समोर आलं? गुन्हा दाखल!

पुण्यातील आंदेकर टोळीला मुळापासून संपवण्याचा प्रण आता पुणे पोलिसांनी घेतल्याचं दिसत आहे. त्यांच्या अनाधिकृत बांधकामांवर हतोडा चालवण्यात आला, अनेक बॅनर काढून टाकण्यात आले. यामध्ये वनराज आंदेकरच्या आठवणीत लावलेले बॅनर देखील होते. वनराज आंदेकरची गेल्या वर्षी टोळी युद्धात हत्या करण्यात आली होती. या हत्येत गणेश कोमकर मुख्य आरोपी होता. आंदेकर टोळीने त्याच्या मुलाला म्हणजे आयुष कोमकरला संपवून बदला घेतला. त्यामुळे हे प्रकरण पेटलं. पण आता पोलिस या टोळी युद्धाला लगाम लावताना दिसत आहेत..आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात अटकटोळीचा म्होरक्या सूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकरला आयुष कोमकर हत्या प्रकरणात अटक केली आहे. त्याच्यावर अनेक खटले दाखल आहेत. प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली खंडणी मागितल्यामुळे त्याच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Ayush Komkar Case: आयुष कोमकरला गोळ्या घातल्या 'ती' जागा, आतापर्यंत काय काय घडलं? | Bandu Andekar | Sakal News.२० कोटी रुपयांची खंडणीमासेविक्रेत्यांकडून २० कोटी रुपयांची खंडणी उकळल्याप्रकरणी आंदेकर टोळीविरुद्ध आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दहशतीचे वातावरणपुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीवर फास आवळला आहे. पुण्यातील गणेश पेठ मच्छी मार्केटमधील मासेविक्रेत्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण करून तब्बल १२ वर्षे प्रोटेक्शन मनीच्या नावाखाली खंडणी उकळल्याचा आरोप सूर्यकांत आंदेकरवर आहे..गुन्हा दाखलसूर्यकांत ऊर्फ बंडू आंदेकर टोळीवर फरासखाना पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्यांपैकी आंदेकर कुटुंबातील एका महिलेचाही समावेश आहे..जीवे मारण्याची धमकीफरासखाना पोलीस ठाण्यात दाखल तक्रारीनुसार, आंदेकर टोळीने मागील १२ वर्षांपासून मासेविक्रेत्यांना जीवे मारण्याची धमकी देत दरमहा मोठ्या प्रमाणात खंडणी उकळली. या काळात व्यापाऱ्यांकडून तब्बल २० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम उकळल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..Bandu Andekar : बंडू आंदेकरचे कारनामे सुरुच, जेलमधूनच चालवत होता जुगार अड्डा, पोलिसांची धडक कारवाई.