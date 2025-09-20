Engineering Admission : टेक्स्टाइल अभियांत्रिकीला पसंती; अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांकडून तब्बल ९५ टक्के प्रवेश निश्चित

पुणे : अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात आता वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन यावर आधारित असणाऱ्या टेक्स्टाइल अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाला विद्यार्थ्यांची पसंती मिळत आहे. वस्त्रोद्योगातील अभियांत्रिकी तत्त्वे, रासायनिक प्रक्रिया आणि उत्पादन तंत्रज्ञान याबाबत अत्याधुनिक आणि काळानुरूप बदलणारे ज्ञान देणाऱ्या या अभ्यासक्रमाच्या जवळपास ९५ टक्के जागांवर प्रवेश झाले आहेत..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी कक्ष) शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. यात वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विविध अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या जवळपास ९५ ते ९७ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे दिसून आले आहे. राज्यात वस्त्रोद्योगाशी संबंधित विविध अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम हे अन्य अभ्यासक्रमांच्या तुलनेत नवे असले तरीही विद्यार्थ्यांकडून या अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी चुरस असल्याचे दिसून येते..Pune News : पैशांसाठी केले ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’! नोकरीत कायम होण्याच्या आशेने मंगळसूत्र विकले अन् ७५ हजार भरले.राज्यात वस्त्रोद्योगाचा विस्तार आणि त्यातील वैविध्यात सातत्याने वाढ होत असल्याने त्या अनुषंगाने नवे-नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत आहेत. यात टेक्स्टाइल टेक्नॉलॉजीसह टेक्स्टाइल केमिस्ट्री, टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी, मॅन मेड टेक्स्टाइल टेक्नॉलॉजी असे विविध अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.सध्या हे अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या राज्यात मोजक्याच संस्था असल्याने प्रवेशाची क्षमताही मर्यादित आहे. परंतु, आगामी काळात वस्त्रोद्योगातील वाढती मागणी आणि उत्पादनातील नावीन्यपूर्ण पद्धती आणि तंत्रज्ञानामुळे यात मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..करिअरच्या उपलब्ध संधीकापड अभियंता, गुणवत्ता नियंत्रण अभियंता, उत्पादन व्यवस्थापक, कापड तंत्रज्ञ, संशोधन आणि विकास अभियंता, कापड यंत्रसामग्री डिझायनर.वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कापड निर्मितीपासून डिझाइन आणि तंत्रज्ञान यात वैविध्य आले आहे. वस्त्रोद्योगातील नवनिर्मितीतील वैविध्य, बाजारातील वाढती मागणी, नव्याने येणारे तंत्रज्ञान यामुळे या क्षेत्रातील अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची गरज लक्षात घेऊन काही नवे अभ्यासक्रम तयार केले जात आहेत. या क्षेत्रातील वाढत्या संधी लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांनाही हे क्षेत्र खुणावत आहे.- डॉ. महेश शिंदीकर, विभागप्रमुख, उपयोजित विज्ञान आणि मानव्यविद्या विभाग, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ.अभ्यासक्रमात समावेशकापड उत्पादन तंत्रज्ञान, कापड फायबर विज्ञान, सूत उत्पादन तंत्रज्ञान, कापड रसायनशास्त्र, कापड चाचणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण, वस्त्रोद्योगातील तंत्रज्ञान, पड यंत्रसामग्री व देखभाल, शाश्वत कापड उत्पादन, वस्त्रोद्योगातील नॅनो टेक्नॉलॉजी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.