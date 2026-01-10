पुणे

Shivsena MNS Manifesto : पुणेकरांसाठी ‘ठाकरेंचा शब्द’; ठाकरे शिवसेना-मनसेतर्फे वचननामा जाहीर

शिवसेना आणि मनसे एकत्रित महापालिका निवडणूक लढवीत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - प्रामाणिक मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांना २० टक्क्यांची सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत औषध सुविधा, महिलांना मोफत पीएमपीचा प्रवास व गुन्हेगारी मुक्त पुणे करण्याचा शब्द शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने वचननाम्याच्या रूपाने पुणेकरांना दिला.

