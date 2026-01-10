Shivsena MNS Manifesto : पुणेकरांसाठी ‘ठाकरेंचा शब्द’; ठाकरे शिवसेना-मनसेतर्फे वचननामा जाहीर

पुणे - प्रामाणिक मिळकतकर भरणाऱ्या पुणेकरांना २० टक्क्यांची सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत औषध सुविधा, महिलांना मोफत पीएमपीचा प्रवास व गुन्हेगारी मुक्त पुणे करण्याचा शब्द शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने वचननाम्याच्या रूपाने पुणेकरांना दिला..शिवसेना आणि मनसे एकत्रित महापालिका निवडणूक लढवीत आहे. गुरुवारी या दोन्ही पक्षांनी वचननाम्याच्या माध्यमातून पुणेकरांसाठी ‘शब्द ठाकरेंचा’ वचननामा, शिवसेनेचे शहरप्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुडे, मनसेचे शहरप्रमुख साईनाथ बाबर, प्रशांत बधे, बाबू वागस्कर, बाळा शेडगे, आशिष देवधर यांनी जाहीर केला..यावेळी दोन्ही पक्षांच्या वतीने भाजपवर जोरदार टीका करताना ‘शांत असलेल्या पुण्यात कधी नव्हे एवढे गुन्हेगारीने थैमान घातले आहे. हे शहर पूर्वी राहण्यालायक होते. भाजपची सत्ता आल्यानंतर शहराचे वाटोळे झाले. शहराला लुटून खाल्ल्याची शेकडो प्रकरणे पुणेकरांसमोर येत आहेत. त्यामुळे या वचननाम्याच्या माध्यमातून ‘ठाकरेंचा शब्द, हाच पुण्याचा विकास’ आम्ही पुणेकरांना देत आहोत.’.या वचननाम्याच्या माध्यमातून शिवसेना आणि मनसेने शहराच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे आश्वासन दिले आहे. विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत, महिला, झोपडपट्टीधारक, जुन्या वाड्यातील रहिवासी अशा सर्व घटकांसाठीच्या योजना मांडल्या आहेत. याशिवाय शहरातील वाहतूक कोंडी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, नदीसुधार, स्वच्छतागृहे, ‘पीएमपी’ सेवा सुधारण्याचे आश्वासन सत्तेत आल्यानंतर करू, असा दावाही पक्षाने केला आहे..वचननाम्यात काय?पाच किलोमीटरसाठी ‘पीएमपी’चे तिकीट पाच रुपये ठेवणार, शालेय विद्यार्थ्यांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात प्रवासमहापालिकेत पाच वर्षांत झालेल्या कामांचे ऑडिट करून मांडणारयुवकांना रोजगार देण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करणारज्येष्ठांना ‘पीएमपी’चा प्रवास मोफत करणारदहशत माजविणाऱ्या कोयता गँगचा बंदोबस्त करणारमेट्रोचे जाळे निर्माण करणारप्रामाणिक मिळकतकर भरणाऱ्यांना २० टक्के सवलत देणार.झोपडपट्टीधारकांचे आहे, त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करणारशनिवारवाड्याच्या शंभर मीटर परिसरातील बंदी उठविण्यासाठी प्रयत्न करणारपेठेतील जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करणारशहरातील टेकड्यांचे संरक्षण करणारप्रत्येक प्रभागात उद्यानांची निर्मितीप्रत्येक प्रभागात भाजी मंडई करणारपथारीवाल्यांचे पुनर्सर्व्हेक्षण करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.