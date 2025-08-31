जीवनाची अर्थपूर्णता मांडणाऱ्या लेखकाचे चरित्र

रोहित वाळिंबे - rohit.walimbe@esakal.comविल्यम सॅमरसेट मॉम ऊर्फ ‘विली’ हे विसाव्या शतकात आंग्ल साहित्यक्षेत्रात अनभिषिक्त सम्राटपद भूषवलेले लेखक. मानवी जीवनातील नातेसंबंध, प्रेम, वासना, वेदना यांसह मानवी स्वाभावाचे विविध ज्ञात-अज्ञात पैलू आपल्या लेखनातून मोठ्या खुबीने उलगडून सांगणाऱ्या या लेखकाचे वैयक्तिक आयुष्य कसे होते याची अनेकांना उत्कंठा असते. मराठी वाचकांची ही उत्कंठा शमवण्याचे काम आनंद ठाकूर यांनी ‘एक होता विली’ या विल्यम सॅमरसेट मॉम यांच्या संक्षिप्त चरित्रातून केली आहे..भावनिक गुंतागुंतीची रसाळ मांडणी करत रसिकांना खिळवून ठेवणाऱ्या विली यांच्या चरित्राची सुरुवात साधेपणाने, काहीशी संथ होते. पात्रे आपल्या परिचयाची नसल्यामुळे आणि तत्कालीन परिस्थितीची पुरेशी कल्पना नसल्याने त्यांच्या स्वभावांचे पदर समजायला थोडा वेळ लागतो. मात्र, हे चरित्र जसजसे पुढे सरकत जाते तसा त्यात अधिक रस निर्माण होऊन, पुढे काय याची उत्कंठा वाढू लागते..‘ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज’ या विली यांच्या आत्मकथनपर कादंबरीचे आणि विली यांच्यावरील अन्य चरित्रांचे संदर्भ लेखकाने घेतले असले तरी, पुस्तकाची मांडणी, शैली ही स्वतंत्र, अस्सल असल्याचे जाणवते. मात्र, भावभावनांचे खेळ शब्दबद्ध करणाऱ्या सिद्धहस्त लेखकाचे चरित्र साकारताना त्या चरित्रनायकाच्याच लेखनशैलीचा मोठा प्रभाव आणि स्वल्पशी झलक आपल्याला प्रस्तुत पुस्तकाच्या लेखनात दिसते..१८७४ मध्ये पॅरिस येथे जन्मलेल्या ‘विली’ यांचे ऐषोरामातील बालपण, आई-वडिलांच्या जाण्याने अनाथ झालेल्या विलीचे पौगंड आणि युवावस्थेतील जीवन आणि त्याने केलेला संघर्षमय प्रवास लेखकाने रंजक पद्धतीने मांडला आहे. तोतरेपणाशी, दारिद्र्याशी आणि शिक्षकांच्या क्रूर वागणुकीशी संघर्ष करत, विली कसेबसे डॅक्टरिचे शिक्षण पूर्ण करतो, पण लेखनाची ऊर्मी त्याला साहित्यिक होण्यासाठी सातत्याने कशी प्रेरक ठरते या साऱ्या घडामोडी अत्यंत नाट्यमय भासाव्यात असाच आहेत. लेखकाने त्यांना पुरेसा न्याय दिला आहे..विली यांच्या लेखनात वास्तववाद, भावनांची सूक्ष्म पकड आणि मानवी नात्यांबद्दलचा कडवट, पण प्रामाणिक दृष्टिकोन आणि आयुष्याच्या अर्थपूर्णतेचा शोध स्पष्ट दिसतो, तो तसाच या चरित्रातही उतरला आहे. बराच प्रवास करून बाल्यावस्थेपासून विविध स्वभावाच्या व्यक्तींना भेटून विली यांना उलगडलेला आयुष्याचा अर्थ सांगताना लेखक लिहितो की, ‘‘अखेरीस विलीला जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देणारी तीनच सर्वव्यापी मूल्ये दिसतात, सत्यम्, शिवम्, सुंदरम्! पैकी सत्याचा भरवसा तो देऊ शकत नाही. प्रत्येकाचे सत्य निराळे असते व जो तो आपापल्या स्वार्थाप्रमाणे त्याचा वापर करून घेतो. सौंदर्य हे विलीला पूर्णविरामासारखे एखाद्या उत्तुंग पर्वत शिखरासारखे वाटते.... सरते शेवटी विलीपुरता नम्र होतो, तो केवळ एका ‘शिवम्’ पुढे. त्याला तो चांगुलपणा म्हणतो.’’ हे वर्णन म्हणजे संपूर्ण पुस्तकातून एक लेखक, नाटककार, विनोदकार, जगप्रवासी, गुप्तहेर आणि अशा विविध रूपांनी भेटणाऱ्या विलीचे उलगडणारे खरे अंतरंग आहे..या चरित्राचा नायक पाश्चात्य आहे. त्यामुळे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांतील आदर्शवादाहून त्याचे चरित्र भिन्न आहे. त्यामुळे ते जसे आहे तसे ते मांडण्याचा आणि त्याला आदर्शवाद चिकटवण्याचा मोह लेखकाने टाळल्याने पुस्तकाचे अस्सलपण वाढले आहे. विली यांचा एका मोठ्या घराण्याशी संबंध आल्याने त्या काळातील पाश्चात्य देशातील बऱ्याच प्रभावशाली व्यक्तींचा संदर्भ व समाजजीवनाचे चित्रणही या पुस्तकात ओघाने आले आहे.विसाव्या शतकातील या महान साहित्यिकाचे हे चरित्र साहित्यप्रेमींसाठीच नव्हे, तर जीवनाचा गहन अर्थ शोधणाऱ्यांसाठीही उपयुक्त ठरणारे आहे. आयुष्याचे वास्तवदर्शी तत्त्वज्ञान चरित्राच्या माध्यमातून मांडत आनंद ठाकूर यांनी मराठी वाचकांसाठी विली या महान लेखकाच्या आयुष्याचं समृद्ध दालन खुले करून दिले आहे..पुस्तकाचे नाव : एक होता विलीलेखक : आनंद ठाकूरप्रकाशक : अनुबंध प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : ४०० मूल्य : ७०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.