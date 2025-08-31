पुणे

जीवनाची अर्थपूर्णता मांडणाऱ्या लेखकाचे चरित्र

मानवी भावविश्वाची सूक्ष्म जाण असलेल्या लेखक विलीच्या आयुष्याचा विविधांगी प्रवास ‘एक होता विली’ या चरित्रातून जिवंत होतो.
विल्यम सॅमरसेट मॉम ऊर्फ ‘विली’ हे विसाव्या शतकात आंग्ल साहित्यक्षेत्रात अनभिषिक्त सम्राटपद भूषवलेले लेखक. मानवी जीवनातील नातेसंबंध, प्रेम, वासना, वेदना यांसह मानवी स्वाभावाचे विविध ज्ञात-अज्ञात पैलू आपल्या लेखनातून मोठ्या खुबीने उलगडून सांगणाऱ्या या लेखकाचे वैयक्तिक आयुष्य कसे होते याची अनेकांना उत्कंठा असते. मराठी वाचकांची ही उत्कंठा शमवण्याचे काम आनंद ठाकूर यांनी ‘एक होता विली’ या विल्यम सॅमरसेट मॉम यांच्या संक्षिप्त चरित्रातून केली आहे.

