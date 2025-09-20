पुणे

PMC News : कोथरूडचे अभिषेकी उद्यान केवळ कागदावरच, २३ वर्षांपासून नागरिकांना प्रतीक्षा; उद्यान विभागाच्या कामावर प्रश्‍नचिन्ह

Kothrud Jitendra Abhisheki Park : कोथरूडमधील पंडित जितेंद्र अभिषेकी उद्यान २३ वर्षांपासून अपूर्ण असून, कायदेशीर अडचणींमुळे नागरिकांच्या अपेक्षा अधुरी राहिल्या आहेत.
कर्वेनगर : कोथरूड परिसरातील सर्वे नं. सात आणि आठमधील पंडित जितेंद्र अभिषेकी उद्यान हे केवळ कागदावरच अस्तित्वात आहे. मागील २३ वर्षांपासून या प्रकल्पाला वारंवार कायदेशीर अडचणींचा फटका बसला आहे. परिणामी निधीची उधळपट्टी होत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हे उद्यान होणार कधी असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.

