Pune News : स्मार्ट उपकरणांना स्वदेशीचे वरदान

पुणे - सहजरीत्या वाकणारे मोबाईल, स्मार्ट कपडे, हेल्थ मॉनिटर्स अशी स्मार्ट उपकरणे भारतातच विकसित करण्याचे स्वप्न आता साकार होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. कारण या इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्समध्ये आवश्यक असणाऱ्या अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) पदार्थापासून अतिसूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित करण्यात संशोधकांना यश आले आहे. त्यामुळे भविष्यातील लवचिक स्मार्टफोन्स, फोल्ड करण्यायोग्य डिस्प्ले, स्मार्ट फॅब्रिक्स यांसह वाकवता येण्याजोग्या इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्ससाठी हे तंत्रज्ञान अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे..भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) भौतिकशास्त्रातील संशोधकांच्या गटाने 'बिस्मथ ऑक्सिसेलेनाइड' (बीआयटू ओटू एसई) नावाच्या विशेष अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) पदार्थापासून अतिसूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकसित केली आहेत. या संशोधनाचे निष्कर्ष 'स्मॉल' या शोधपत्रिकेत प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत..इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे अधिकाधिक लहान आणि शक्तीशाली होत असताना सध्या वापरले जाणारे पारंपारिक अर्धसंवाहक पदार्थ त्यांच्या भौतिक मर्यादांकडे पोहोचत आहेत. त्यामुळेच या क्षेत्रातील शास्त्रज्ञ 'टू-डायमेंशनल' (टूडी) पदार्थांचा पर्याय शोधत आहेत.हे पदार्थ केवळ काही अणूंच्या थराएवढे जाड असतात. माणसाच्या केसापेक्षाही किंवा ए-फोर कागदाच्या जाडीपेक्षा हजारोपटींनी पातळ असलेले हे 'बिस्मथ ऑक्सिसेलेनाइड' नॅनोशिट्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना अधिक वेगवान, कार्यक्षम आणि लवचिक बनवू शकतात. पण, हे पदार्थ मोठ्या आकारात, स्थिर आणि मजबूत स्वरूपात तयार करणे आतापर्यंत एक मोठे आव्हान होते..तापमान, वायू प्रवाहाचे अचूक नियोजन'आयसर'च्या भौतिकशास्त्र विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. अतिकुर रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या गटाने या आव्हानांवर मात केली आहे. या संशोधकांनी अतिशय पातळ आणि आकाराने मोठ्या असलेल्या 'बीआयटू ओटू एसई नॅनोशीट्स' तयार करण्याची एक सोपी पद्धत विकसित केली आहे.तापमान, वायूचा प्रवाह, रासायनिक घटकांचे प्रमाण आणि प्रक्रियेचा वेळ यासारख्या घटकांचे अचूक नियोजन करून हे यश मिळाल्याचे प्रा. रहमान यांनी सांगितले. या संशोधकांच्या गटात अविनाश महापात्र, सुदीप्त मजुमदार, पवन कुमार गुप्ता, श्रीकृष्ण भागवत (पीएच.डी विद्यार्थी), एच.एल. प्रदीपा (पोस्ट डॉक्टरल संशोधक), प्राध्यापक शिवप्रसाद पाटील आणि मुख्य संशोधक डॉ. अतिकूर रहमान यांचा समावेश होता..'बिस्मथ ऑक्सिसेलेनाइड' नॅनोशीट्सचे वैशिष्ट्य :- या नॅनोशीट्सचा वापर करून माणसाच्या केसापेक्षा सुमारे हजार पटीने लहान असलेली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार- ही उपकरणे एका लवचिक, प्लॅस्टिकसारख्या पृष्ठभागावर बसवून त्यांची वारंवार वाकवून चाचणी घेतली- हजारो वेळा वाकवल्यानंतरही या उपकरणांच्या कार्यक्षमतेत किंवा प्रकाश संवेदनक्षमतेत कोणतीही घट झाली नसल्याचे शास्त्रज्ञांना दिसून आले.- ए-फोर कागदाच्या जाडीपेक्षा दहा ते १५ हजार पटींनी पातळ अशी ही नॅनोशीट्स आहेत..सध्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधील नॅनो तंत्रज्ञानात वापरण्यात येणारे अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) पदार्थ हे काहीसे जाड आहेत. सहजरीत्या कशाही प्रकारे वाकविता येणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनविण्यासाठी अधिक वेगवान, कार्यक्षम, लवचिक आणि अतिशय पातळ नॅनोशीट्स तयार करण्याचे आव्हान शास्त्रज्ञांसमोर आहे. परंतु आता 'बिस्मथ ऑक्सिसेलेनाइड' नॅनोशीट्समुळे या आव्हानावर मात करणे शक्य झाले आहे. भविष्यातील स्मार्टवॉच, फोल्ड करण्यायोग्य डिस्प्ले आणि अंगावर घालता येण्याजोग्या मेडिकल सेन्सर्ससाठी असे टिकाऊक्षम तंत्रज्ञान अत्यंत आवश्यक आहे. सततची हालचाल आणि ताण असूनही ही उपकरणे विश्वासार्हपणे काम करू शकणार आहेत.- डॉ. अतिकूर रहमान, सहयोगी प्राध्यापक, भौतिकशास्त्र विभाग, आयसर.