पूजा खेडकरच्या घरी नेपाळी कामगाराने केली चोरी, आई-वडिलांसह पाच जण बेशुद्धावस्थेत आढळले

पुणे, ता. ११ : वादग्रस्त बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या औंध परिसरातील बंगल्यात मध्यरात्री चोरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. चोरट्याने पूजा खेडकर यांच्या आई-वडिलांसह नोकरचाकर यांना बेशुद्ध करून बंगल्यातून दागिने लुटून नेले. याप्रकरणी अद्याप पोलिसांत तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, औंध परिसरात रविवारी (ता. ११) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास नॅशनल हाउसिंग सोसायटीतील बंगल्यात हा प्रकार घडला. बंगल्यातील एका नोकराने पूजा खेडकर यांना दोरीने बांधून ठेवले. त्यानंतर त्यांचे वडील दिलीप आणि आई मनोरमा खेडकर यांना बेशुद्ध करून चोरी केल्याची माहिती पूजा खेडकर यांनी फोन करून चतुःशृंगी पोलिसांना कळवली. ही माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..पोलिसांनी पाहणी केली असता बंगल्याच्या कार पार्किंग परिसरात रखवालदार जितेंद्र सिंग हा बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. खेडकर यांच्या आई-वडिलांची खोली तपासली असता ते दोघेही पलंगावर बेशुद्धावस्थेत असल्याचे दिसून आले. खोलीतील लाकडी कपाटातील साहित्य जमिनीवर अस्ताव्यस्त पडलेले होते. तसेच बंगल्याच्या तळमजल्यावरील एका खोलीत वाहनचालक दादासाहेब ढाकणे, तर बंगल्याबाहेरील एका खोलीत स्वयंपाकी सुजित रॉय हेही बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आले. पोलिसांनी तातडीने रुग्णवाहिका बोलावून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे..नेपाळी नोकराने चोरी केल्याचा संशयया प्रकरणी पोलिसांकडे अद्याप तक्रार प्राप्त झालेली नाही. आई-वडिलांची प्रकृती सध्या चिंताजनक असल्याने उपचारानंतर तक्रार देण्यात येईल, असे पूजा खेडकर यांनी पोलिसांना सांगितले. खेडकर यांनी त्यांच्या बंगल्यात दहा-बारा दिवसांपूर्वी नेपाळी नोकर कामास ठेवला होता. त्याने खेडकर कुटुंबीय, रखवालदार आणि इतर नोकरांना जेवणातून गुंगीचे औषध दिले. त्यामुळे ते बेशुद्ध झाले. घरातून दागिने आणि मोबाईल चोरीस गेल्याची प्राथमिक माहिती आहे. चोरीमागील नेमका प्रकार आणि लुटीचा ऐवज याबाबत तपास करण्यात येत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उत्तम भजनावळे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.