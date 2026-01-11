पुणे

पूजा खेडकरच्या घरी नेपाळी कामगाराने केली चोरी, आई-वडिलांसह पाच जण बेशुद्धावस्थेत आढळले

Pooja Khedkar : बंगल्यातील एका नोकराने पूजा खेडकर यांना दोरीने बांधून ठेवले. त्यानंतर त्यांचे वडील दिलीप आणि आई मनोरमा खेडकर यांना बेशुद्ध करून चोरी केल्याची माहिती पूजा खेडकर यांनी पोलिसांना दिलीय.
पुणे, ता. ११ : वादग्रस्त बडतर्फ आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या औंध परिसरातील बंगल्यात मध्यरात्री चोरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. चोरट्याने पूजा खेडकर यांच्या आई-वडिलांसह नोकरचाकर यांना बेशुद्ध करून बंगल्यातून दागिने लुटून नेले. याप्रकरणी अद्याप पोलिसांत तक्रार प्राप्त झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

Pune : पूजा खेडकरच्या घरी चोरी, ८ दिवसांपूर्वी घरकामाला आलेल्या नेपाळी कामगाराने सगळ्यांचे मोबाईल नेले चोरून
