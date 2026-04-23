Pune Crime: पुण्यात व्यावसायिकाच्या दुकानातून दहा लाखांची रोकड लंपास; कामगाराविरुद्ध खडक पोलिसांत गुन्हा

पुणे : व्यावसायिकाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कामगाराने दहा लाख रुपयांची रोकड चोरून नेल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शुक्रवार पेठेतील सुभाषनगर परिसरात ही घटना घडली.या प्रकरणी खडक पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत ५७ वर्षीय व्यावसायिकाने खडक पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, अखिलेश बसंतलाल वर्मा (रा. पुरोहा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश) याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व्यावसायिक मार्केट यार्ड परिसरातील गंगाधाम चौकातील वर्धमान पुरा सोसायटीत राहतात. त्यांचे शुक्रवार पेठेतील सुभाषनगर येथे कार्यालय आहे. आरोपी वर्मा हा त्यांच्या कार्यालयात कामगार म्हणून कार्यरत होता. १४ एप्रिल रोजी त्याने कार्यालयात ठेवलेली दहा लाख रुपयांची रोकड चोरून तो पसार झाला..घटनेनंतर व्यावसायिकाने आरोपीचा शोध घेतला. तसेच त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो संपर्काबाहेर असल्याचे समोर आले. अखेर आरोपी पसार झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अर्जुन कुदळे करीत आहेत.