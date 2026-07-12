पुणे

Pune Crime: पालखी सोहळ्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! १० महिलांचे दागिने, अनेकांचे मोबाईल लंपास; तिघे गजाआड

Jewellery theft during Palkhi procession in Pune: पालखी सोहळ्यात भाविकांचे लाखोंचे दागिने व मोबाईल लंपास; महिलांना टार्गेट करणाऱ्या चोरट्यांचा सुळसुळाट, पोलिसांच्या कारवाईत मोबाईल चोरणारी टोळी पकडली.
Devotees Targeted During Palkhi Yatra in Pune; Three Held for Mobile Theft

Devotees Targeted During Palkhi Yatra in Pune; Three Held for Mobile Theft

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे : शहरात संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात शनिवारी (ता. ११) दर्शनासाठी आलेल्या काही भाविकांचे दागिने आणि मोबाईल असा लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेल्याच्या घटना घडल्या. दरम्यान, एका घटनेत पोलिसांनी मोबाईल चोरणाऱ्या एका टोळीला ताब्यात घेतले आहे.

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