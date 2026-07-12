Pune Crime: पालखी सोहळ्यात चोरट्यांचा धुमाकूळ! १० महिलांचे दागिने, अनेकांचे मोबाईल लंपास; तिघे गजाआड

पुणे : शहरात संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात शनिवारी (ता. ११) दर्शनासाठी आलेल्या काही भाविकांचे दागिने आणि मोबाईल असा लाखो रुपयांचा मुद्देमाल चोरीस गेल्याच्या घटना घडल्या. दरम्यान, एका घटनेत पोलिसांनी मोबाईल चोरणाऱ्या एका टोळीला ताब्यात घेतले आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.हडपसरमध्ये दहा महिलांचे दागिने एकाच वेळी चोरी हडपसर येथील गाडीतळ परिसरात शनिवारी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखीच्या दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. सकाळी सव्वानऊच्या सुमारास दर्शनासाठी आलेल्या फिर्यादी महिला (वय ५७, रा. ससाणे नगर) आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या इतर ९ महिला भाविकांच्या गळ्यातील तीन लाख ५६ हजार रुपये किमतीचे ८९ ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी महिला (वय ५१, रा. उंड्री) या भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिर परिसरात ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पालखी रथाच्या दर्शनासाठी आल्या होत्या. त्यावेळी एका महिलेने त्यांच्या गळ्यातील एक लाख १० हजार रुपये किमतीचे अडीच तोळ्यांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. याबाबत समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून, पोलिसांनी लीलावती शिंदे (वय ५५, रा. शिक्रापूर, मूळ रा. गोंदी, जि. जालना) या महिलेस ताब्यात घेतले आहे. तसेच, एक महिला (रा. अनुबंध सोसायटी, सिंहगड रस्ता) दहा जुलै रोजी सायंकाळी घरी निघाल्या होत्या. लोकमान्य नगरमध्ये चोरट्याने त्यांचे अडीच तोळ्यांचे सोन्याचे मंगळसूत्र हिसकावून नेले. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..शेवाळेवाडी येथील कुमार मिडोज चौकात संत तुकाराम महाराज पालखीचे दर्शन घेत असताना सामाजिक कार्यकर्ता असलेल्या एका महिलेचे (वय ५१, रा. मांजरी बुद्रूक) यांचे ९० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने चोरीस गेले. याप्रकरणी मांजरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच, पाटील इस्टेट, शिवाजीनगर येथे पालखी दर्शनासाठी पायी जाताना सकाळी साडेआठच्या सुमारास फिर्यादी महिलेचे (वय ४८, रा. चिखली) सोन्याचे मंगळसूत्र चोरट्याने लंपास केले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.मोबाईल चोरणारी टोळी गजाआड-सोलापूर रस्त्यावरील शंकर मठाजवळ पालखी दर्शनादरम्यान फिर्यादी (वय ६०, रा. वायरलेस कॉलनी, औंध) हे दर्शनासाठी उभे होते. त्यावेळी चोरट्यांनी त्यांच्या पॅंटच्या खिशातून आयफोन काढून गर्दीतून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यावेळी तेथे साध्या गणवेशातील पोलिसांनी पाठलाग करून तीन आरोपींना ताब्यात घेतले. तेजस राजेश गुंजाळ (रा. इंदिरानगर), टिपेंद्र गुलाब म्हेत्रे (रा. भवानी पेठ) आणि शिवदर्शन जनार्दन महतो (रा. तीनपहाड, झारखंड) अशी ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे आहेत. त्यांच्याकडून चोरीचा मोबाईल जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.