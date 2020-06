पुण्यातील या नऊ रुग्णालयांत आता कोरोनासाठीची ही सुविधा  

मंचर (पुणे) : पुणे जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण वार्षिक जिल्हा योजनेतून कोविड-19 आजार उपाय योजना कामांना प्राधान्य देण्यासाठी सन 2020-21 या वर्षासाठी 7 कोटी 17 लाख, 98 हजार रुपये अंदाजपत्रकिय रकमेची तरतूद केली आहे. त्यापैकी 6 कोटी 28 लाख 21 हजार रुपये निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील उपजिल्हा रुग्णालये, ट्रामा केयर युनिट व ग्रामीण रुग्णालये, अशा एकूण 9 रुग्णालयांसाठी हा निधी प्राप्त होणार आहे. शेतकऱ्याच्या पोरोची गरुड भरारी तालुका पातळीवर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, संशयितांचे नमुने घेण्यासाठी व कोरोना रुग्णावर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये सेन्ट्रल ऑक्सिजन पाईपलाईन सुविधा या निधीतून उपलब्ध होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, जिल्हा अधिकारी नवल किशोर राम, लोक प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बारामतीच्या नवीन वाहतूक आराखड्याला हिरवा कंदिल निधी मंजूर झालेल्या रुग्णालयाचे नाव, प्रशासकीय मान्यता रक्कम व कंसात अंदाजपत्रकीय रक्कम पुढीलप्रमाणे : उपजिल्हा रुग्णालय मंचर (ता. आंबेगाव)- दोन कोटी 60 लाख 8 हजार रुपये (तीन कोटी 22 लाख रुपये), उपजिल्हा रुग्णालय बारामती- दोन कोटी 57 लाख 38 हजार रुपये(दोन कोटी,96 लाख 27 हजार रुपये), ट्रामा केयर युनिट यवत (ता. दौंड)- 10 लाख 96 हजार रुपये (12 लाख 64 हजार रुपये), ट्रामा केयर युनिट भिगवण (ता. इंदापूर)- 39 लाख 82 हजार रुपये (40 लाख 52 हजार रुपये), ग्रामीण रुग्णालय तळेघर (ता. आंबेगाव)- चौदा लाख 31 हजार रुपये (सोळा लाख पाच हजार रुपये), ग्रामीण रुग्णालय सासवड (ता. पुरंदर)- 10 लाख 16 हजार रुपये (12 लाख 64 हजार रुपये), ग्रामीण रुग्णालय जेजुरी (ता. पुरंदर)- 10 लाख 96 हजार रुपये (12 लाख 64 हजार रुपये), ग्रामीण रुग्णालय पौड (ता. मुळशी)- 12 लाख 6 हजार रुपये (13 लाख 91 हजार रुपये), ग्रामीण रुग्णालय निमगाव केतकी (ता. इंदापूर)- 10 लाख 96 हजार रुपये (12 लाख 64 हजार रुपये).



Web Title: These nine hospitals in Pune now have this facility for corona