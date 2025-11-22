Theur Crime : पिऊन रस्त्यावर पडलेल्या व्यक्तीला उचलुन बाजुला करण्याकरीता गेलेल्या दोघांना तिघांनी केली मारहाण!

सुनील जगतापथेऊर : दारु पिवुन रस्त्यावर पडलेल्या इसमांस उचलुन बाजुला करण्याकरीता गेले या गोष्टीचा राग येवून त्याचा मुलगा व दोन मित्रांनी शिवीगाळ करुन लाथा बुक्याने,कमरेच्या बेल्टने मारहाण करुन जखमी केल्याची घटना कदमवाकस्ती ग्रामपंचायत हद्दीत घडली आहे. पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी आदित्य धर्मपाल कांबळे (वय २१,रा.वार्ड नं ५ पठारेवस्ती,आंबाबाई मंदिराच्या पाठिमागे, कदमवाकवस्ती,ता.हवेली,जि.पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गौरव यशवंत रोकडे, दत्तात्रय राजेंद्र धायगुडे व नितीन नायकवडे (तिघेही रा.पठारेवस्ती,कदमवाकस्ती,ता.हवेली जि.पुणे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आदित्य कांबळे हा रात्री ११.३० वाजण्याच्या सुमारांस कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील पठारेवस्ती येथुन त्यांचा मित्र सुशांत रविंद्र दगडे याला घरी सोडविण्यासाठी चालत निघाले होते. त्यावेळी त्यांचे वस्तीमध्ये राहात असलेले यशवंत रोकडे हे दारु पिऊन गल्लीतील बोळात पडले होते.आदित्य व सुशांत हे त्यांना उचलण्यासाठी गेलो असता ते शिवीगाळ करु लागले त्यामुळे आदित्य त्यांना तुम्ही मला विनाकारण शिवीगाळ करु नका आम्ही तुम्हाला मदत करण्यासाठी आलो आहे असे म्हणाला.तरीही ते मोठमोठ्याने शिवीगाळ करीत होते..Sangli Crime : शिवीगाळ केल्याच्या रागातून मित्राचा खून; दीड तासात हल्लेखोर जेरबंद.काही वेळाने यशवंत यांचा मुलगा गौरव यशवंत रोकडे,त्याचे मित्र दत्तात्रय राजेंद्र धायगुडे व नितीन नायकवडे हे तेथे आले व ते आदित्य व सुशांतला तुम्ही माझे वडीलांना एकट्याला बघुन मारहाण करता का?असे म्हणून शिवीगाळ करुन,लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करण्यास सुरुवात केली.आम्ही तुमच्या वडीलांना उठण्यासाठी मदत करत असल्याचे समजावुन सांगत असतानाही दत्ता धायगुडे याने कमरेचा चामडी बेल्ट काढून मारहाण केली व दोघांना जखमी केले.आरडाओरड ऐकून स्थानिक रहिवासी तेथे जमा झाले.त्यांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडवले.यानंतर आदित्य याने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.यावरून वरील तिघांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास चालू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.