Haveli News : कदमवाकवस्ती येथील जेके सेल्सच्या गोडाऊनला भीषण आग सुमारे २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक

सुनील जगतापथेऊर : ग्रामपंचायत हद्दीतील शिवम हॉस्पिटलच्या परिसरात,पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या जेके सेल्सच्या गोडाऊनला काल रात्री सव्वा दहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागल्याची घटना घडली.या आगीत सुमारे २ कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळून खाक झाल्याने ऐन दिवाळीत दुकानदारावर मोठे संकट कोसळले आहे..येथील जे.के.सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू विक्रीच्या दुकानातून टीव्ही,फ्रिज,वॉशिंग मशीन,कुलर, एसी,पिठाची गिरणी,फॅन,गिझर,फिल्टरसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची विक्री केली जाते. या दुकानाचे गोडाऊन शिवम हॉस्पिटलच्या रस्त्यावर आहे.या गोडावूनमध्ये अंदाजे २ कोटींहून अधिक रुपयांचा माल ठेवलेला होता.गोडाऊनच्या बाहेर वायरचे शॉर्टसर्किट झाल्याचे रविवारी (ता.१९) रात्री आढळून आले आणि गोडाऊनच्या दिशेने जाणारी वायर जळताना दिसली.त्यानंतर नागरिकांनी या घटनेची माहिती जे.के.सेल्सचे संचालक अक्षय काळभोर व फिरोज खान मेटकरी यांना दिली.घटनास्थळावर पोहचेपर्यंत गोडाऊनच्या शटर मधुन मोठ्या प्रमाणात धूर बाहेर येत होता.बघता बघता आगीने रौद्ररूप धारण केले आणि गोडाऊन आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले..हडपसर येथील अग्निशामक दलाला पाचारण केले,अग्निशामक दलाच्या २ गाड्या अर्ध्या तासाच्या फरकाने आल्या.तोपर्यंत नागरिकांनी पाणी मारून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला परंतु,आगीचे तांडव नृत्य सुरू होते.शेवटी गोडावूनची चारही शटर तोडून टाकली आणि वस्तू बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला.परंतु,सर्व वस्तूंनी पेट घेतला होता.यादरम्यान,फ्रीजमधील गॅसचा स्फोट झाला. त्यावेळी नागरिकांची पळापळ झाली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी पाण्याचा मारा केला अग्निशामक दलाच्या जवानांना आग पूर्णपणे विझविण्यात यश आले.तोपर्यंत आगीत सर्व वस्तू जळून खाक झाल्या होत्या..Nashik Crime : दिवाळीत खंडणीखोरांना पोलिसांकडून 'फराळ'! मामा राजवाडे टोळीतील ५ जणांना अटक.सुमारे ५ कोटी रुपयांचे नुकसानमागील एक महिन्यापूर्वी कदमवाकवस्ती येथे अतिवृष्टी झाली होती.यावेळी जे.के.फर्निचर, जे.के.सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाऊन,आर वर्ड इंटरियर मॉड्युलर फॅक्टरी या तीन व्यावसायिक दुकानांमध्ये पाणी शिरले होते.त्यामुळे ३ कोटींहून अधिक रुपयांच्या साहित्याचे नुकसान झाले होते.त्यातच आता जे.के.सेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स गोडाऊन जळून खाक झाले आहे. यामध्ये २ कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे असे एकूण ५ कोटी रुपयांचा फटका दुकानदाराला बसला आहे.दिवाळीचा सन असल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू येत जात होती.परंतु,गोडावून मधील ३५० फ्रिज, ५० टीव्ही, ९० वॉशिंग मशीन, ४० कुलर, ७० एसी, १२ पिठाची गिरणी, ५ फॅन, ४० गिझर, २५ फिल्टर अशा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू जळाल्या असल्याचा अंदाज आहे. यामुळे २ कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले आहे.-फिरोज खान मेटकरी (नुकसानग्रस्त व्यावसायिक).ऐन दिवाळीत शॉर्टसर्किट झाल्यामुळे आम्ही आर्थिक संकटात सापडलो आहे.विमा कंपन्यांनी त्वरित पंचनामा करून जास्तीतजास्त नुकसान भरपाई द्यावी.बँकांनी कर्जफेडीसाठी मुदत वाढवून द्यावी.तसेच व्यवसायाला पुन्हा उभा राहण्यासाठी आर्थिक मदत करावी.-अक्षय काळभोर (नुकसानग्रस्त व्यावसायिक).