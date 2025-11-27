पुणे

Theur Accident : थेऊरमध्ये भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत ९ दुचाकींचा चक्काचूर; चालकावर गुन्हा दाखल!

Loni Kalbhor Police : थेऊर-कोलवडी रस्त्यावर भरधाव ट्रकने ९ दुचाकींना दिलेल्या धडकेत मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने जीवितहानी टळली आहे. लोणी काळभोर पोलिसांनी ट्रकचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे.
थेऊर : थेऊर - कोलवडी रस्त्यावर ट्रकने ९ दुचाकींना धडक दिल्याची घटना थेऊर (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीजवळ बुधवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे.सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही परंतु,९ दुचाकींचा चक्काचूर झाला आहे.लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीराम संतराम वरपे (वय २५,रा.कोरडेवाडी, जि.बीड)असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकचालकाचे नाव आहे.याप्रकरणी अजय मनोहर पवार (वय ३३,रा.थेऊर,ता.हवेली जि.पुणे) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

