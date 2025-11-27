Theur Accident : थेऊरमध्ये भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत ९ दुचाकींचा चक्काचूर; चालकावर गुन्हा दाखल!

सुनील जगतापथेऊर : थेऊर - कोलवडी रस्त्यावर ट्रकने ९ दुचाकींना धडक दिल्याची घटना थेऊर (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील स्मशानभूमीजवळ बुधवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे.सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही परंतु,९ दुचाकींचा चक्काचूर झाला आहे.लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. श्रीराम संतराम वरपे (वय २५,रा.कोरडेवाडी, जि.बीड)असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या ट्रकचालकाचे नाव आहे.याप्रकरणी अजय मनोहर पवार (वय ३३,रा.थेऊर,ता.हवेली जि.पुणे) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,फिर्यादी अजय पवार हे थेऊर येथील एका व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारासाठी गेले होते.पवार यांनी थेऊर स्मशानभुमीच्या बाहेर थेऊर ते कोलवडी रस्त्याच्या कडेला दुचाकी पार्क केली होती. तसेच इतर नागरीकांनीही त्या ठिकाणी मोटार सायकली पार्क केल्या होत्या, स्मशान भूमीच्या बाहेर रोडवर जोरात गाड्या धडकल्याचा आवाज आला.सर्वजण पळत स्मशानभुमीच्या बाहेर आले.तेव्हा कोलवडीकडून थेऊरकडे जाणाऱ्या मोठ्या ट्रकने दुचाकींना जोराची धडक दिली होती..Kartiki Wari Accident : आळंदीच्या मार्गावर भीषण अपघात; मुंबई-पुणे महामार्गावर वारकरी दिंडीला कंटेनरची धडक, एका महिलेचा जागीच मृत्यू.दरम्यान,या अपघातात विजय पवार,विकास व्यवहारे इतर ६ जणांच्या मोटार सायकलींचा चक्काचूर झाला होता.ट्रकचालक श्रीराम वरपे याने त्याच्याकडील ट्रक भरधाव वेगाने चालवुन ९ मोटार सायकलींना धडक देऊन या अपघातास व वाहनांच्या नुकसानीस कारणीभुत ठरला आहे.पुढील तपास पोलीस हवालदार बारगजे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.